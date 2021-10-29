Укр

Фонтан воды и клубы пара: на одной из улиц Киева прорвало теплотрассу (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Очевидцы утверждают, что на этом участке лишь недавно ремонтировали дорожное покрытие Новость обновлена 29 октября 2021, 13:09
Очевидцы утверждают, что на этом участке лишь недавно ремонтировали дорожное покрытие

Аварийные службы прибыли на место происшествия далеко не сразу

В пятницу, 29 октября, на улице Скляренко в Киеве произошел прорыв на теплотрассе.

Видео инцидента, снятое очевидцами, разместили в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Из-за напора воды одна из труб повредила дорожное покрытие, в результате образовав посреди дороги новую "локацию" с фонтаном. Очевидцы утверждают, что струя воды достигала в высоту пяти-семи метров. В добавление к этому внимание прохожих привлекали огромные клубы пара, поднимающиеся с места порыва трубы.

По состоянию на 13:00 на месте аварии уже работают ответственные службы, вода перекрыта. Видимость в районе улучшилась, ведь пар развеялся — до этого коммунальщикам пришлось работать в форме со светоотражающими элементами.

Вероятней всего, порыв произошел неподалеку проспекта Степана Бандеры и улицы Новоконстантиновской. Именно здесь в начале октября дорожные службы улучшали покрытие — на съездах с путепровода. 

Вероятное место аварии на карте
Вероятное место аварии на карте

Пользователи сети по-разному реагируют на произошедшее:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с утра 29 октября на Набережном шоссе в столице за несколько часов случилось сразу две дорожных аварии.

Теги:
#Киев #Теплотрасса #Прорыв трубы
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