Рус

Фонтан води та клуби пари: на одній із вулиць Києва прорвало теплотрасу (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Очевидці стверджують, що на цій ділянці лише нещодавно ремонтували дорожнє покриття Новина оновлена 29 жовтня 2021, 13:09
Очевидці стверджують, що на цій ділянці лише нещодавно ремонтували дорожнє покриття

Аварійні служби прибули на місце події далеко не одразу

У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Скляренка у Києві стався прорив на теплотрасі.

Відео інциденту, зняте очевидцями, розмістили у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Через напор води одна із труб пошкодила дорожнє покриття, у результаті утворивши посеред дороги нову "локацію" з фонтаном. Очевидці стверджують, що струмінь води досягав у висоту п’яти-семи метрів. До того ж увагу перехожих привертали величезні клуби пари, що піднімалися з місця пориву труби.

Станом на 13:00 на місці аварії вже працюють відповідальні служби, вода перекрита. Видимість у районі покращала, адже пара розвіялася — до цього комунальникам довелося працювати у формі зі світловідбиваючими елементами.

Найімовірніше, порив стався неподалік проспекту Степана Бандери та вулиці Новокостянтинівської. Саме тут на початку жовтня дорожні служби покращували покриття на з’їздах з шляхопроводу.

Імовірне місце аварії на карті
Імовірне місце аварії на карті

Користувачі мережі по-різному реагують на те, що сталося:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що з ранку 29 жовтня на Набережному шосе у столиці за кілька годин сталося одразу дві дорожні аварії.

Теги:
#Київ #Теплотраса #Прорив труби
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Категорія
Агітація напередодні мерських виборів у Харкові проходить мляво, незважаючи на протистояння двох головних конкурентів – Терехова та Добкіна
А вибори взагалі будуть? Як виглядає Харків у боротьбі за крісло мера (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано
Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі
Дата публікації
Категорія
В ОП наближений до олігарха чоловік побував узимку 2021 року
Не вірю очам: зниклий соратник Фірташа біля Офісу Зеленського схвилював українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Проти Колі Харківського виступила група відомих бізнесменів з Харкова, Одеси та Києва
Відомі українські бізнесмени заступилися за постраждалих у харківській аварії