Фонтан води та клуби пари: на одній із вулиць Києва прорвало теплотрасу (відео)

Аварійні служби прибули на місце події далеко не одразу

У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Скляренка у Києві стався прорив на теплотрасі.

Відео інциденту, зняте очевидцями, розмістили у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Через напор води одна із труб пошкодила дорожнє покриття, у результаті утворивши посеред дороги нову "локацію" з фонтаном. Очевидці стверджують, що струмінь води досягав у висоту п’яти-семи метрів. До того ж увагу перехожих привертали величезні клуби пари, що піднімалися з місця пориву труби.

Станом на 13:00 на місці аварії вже працюють відповідальні служби, вода перекрита. Видимість у районі покращала, адже пара розвіялася — до цього комунальникам довелося працювати у формі зі світловідбиваючими елементами.

Найімовірніше, порив стався неподалік проспекту Степана Бандери та вулиці Новокостянтинівської. Саме тут на початку жовтня дорожні служби покращували покриття на з’їздах з шляхопроводу.

Імовірне місце аварії на карті

Користувачі мережі по-різному реагують на те, що сталося:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що з ранку 29 жовтня на Набережному шосе у столиці за кілька годин сталося одразу дві дорожні аварії.