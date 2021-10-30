Мотоциклиста отбросило метров на 50: под Киевом произошло смертельное ДТП (фото, видео)

Погибшему было всего 18 лет.

В Ирпене, что в Киевской области, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции области.

Отмечается, что происшествие произошло около 20:00 на улице Промышленной. Мотоциклист погиб от полученных травм.

На месте работает следственная группа, выясняющая все детали произошедшего.

Как сообщает местный телеграм-канал dtp.kiev.ua, водитель легковушки Skoda выехал на встречную полосу во время обгона и в этот момент произошло лобовое столкновение.

В легковушке находилась семья с ребенком. Они не пострадали, но после аварии находятся в шоке.

Что касается байкера на Suzuki, то, по информации канала, он скончался уже в машине скорой помощи. По словам очевидцев, его отбросило после столкновения метров на 50. Парню было всего 18 лет и ранее он уже становился фигурантом ДТП с пострадавшими.

Как сообщалось ранее, в Одесской области накануне водитель "Фольксвагена" из-за плохой видимости потерял управление и влетел в дом. От удара стена обрушилась, но благо хозяин дома в это время находился в другой комнате и не пострадал.