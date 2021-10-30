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Мотоцикліста відкинуло метрів на 50: під Києвом сталася смертельна ДТП (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП в Ірпені
ДТП в Ірпені

Загиблому було лише 18 років.

В Ірпені, що на Київщині, сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції області.

Наголошується, що подія сталася близько 20:00 на вулиці Промисловій. Мотоцикліст загинув від травм.

На місці працює слідча група, яка з’ясовує всі деталі події.

Як повідомляє місцевий телеграм-канал dtp.kiev.ua, водій легковика Skoda виїхав на зустрічну смугу під час обгону, де і сталося лобове зіткнення.

У легковику перебувала сім’я з дитиною. Вони не постраждали, але після аварії перебувають у шоці.

Щодо байкера на Suzuki, то, за інформацією каналу, він помер уже в машині швидкої допомоги. За словами очевидців, його відкинуло після зіткнення метрів на 50. Хлопцеві було лише 18 років і раніше він ставав фігурантом ДТП із постраждалими.

Як повідомлялося раніше, на Одещині напередодні водій "Фольксвагена" через погану видимість втратив управління і влетів у будинок. Від удару стіна обрушилася, але благо господар будинку в цей час перебував в іншій кімнаті й не постраждав.

Теги:
#ДТП #Київська область #Ірпінь
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