Эффект домино: на Броварском проспекте в Киеве сразу семь авто попали в ДТП (видео)
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Одна из маршруток вылетела на обочину
Воскресенье, 31 октября, принесло Киеву масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу семи автомобилей.
Подробности случившегося сообщает местный Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".
Известно, что столкновение машин произошло на Броварском проспекте. Всего в ДТП различные повреждения получило семь автомобилей, два из которых относятся к категории микроавтобусов.
Одна из маршруток (судя по всему, совершающую регулярные перевозки пассажиров) даже оказалась на обочине, почти съехав в кювет.
Все остальные участники ДТП расположились на одной из полос проспекта, словно костяшки домино — одна за другой.
Информации о погибших пока не поступало, уточняется и наличие пострадавших. Судя по видео, доступному в сети, всего в аварию попало более десятка человек.
Напомним, что за сутки до этого под Киевом произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщал "Телеграф", удар при столкновении был такой силы, что без погибших не обошлось. Известно, что в легковом автомобиле ехала семья с маленьким ребенком.
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