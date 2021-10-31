Эффект домино: на Броварском проспекте в Киеве сразу семь авто попали в ДТП (видео)

Одна из маршруток вылетела на обочину

Воскресенье, 31 октября, принесло Киеву масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу семи автомобилей.

Подробности случившегося сообщает местный Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Известно, что столкновение машин произошло на Броварском проспекте. Всего в ДТП различные повреждения получило семь автомобилей, два из которых относятся к категории микроавтобусов.

Одна из маршруток (судя по всему, совершающую регулярные перевозки пассажиров) даже оказалась на обочине, почти съехав в кювет.

Все остальные участники ДТП расположились на одной из полос проспекта, словно костяшки домино — одна за другой.

Информации о погибших пока не поступало, уточняется и наличие пострадавших. Судя по видео, доступному в сети, всего в аварию попало более десятка человек.

Напомним, что за сутки до этого под Киевом произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщал "Телеграф", удар при столкновении был такой силы, что без погибших не обошлось. Известно, что в легковом автомобиле ехала семья с маленьким ребенком.