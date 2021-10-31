Ефект доміно: на Броварському проспекті у Києві одразу сім автівок потрапили у ДТП (відео)

Одна із маршруток вилетіла на узбіччя

Неділя, 31 жовтня, принесла Києву масштабну дорожньо-транспортну пригоду за участю одразу семи автомобілів.

Подробиці того, що сталося, повідомляє місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Відомо, що зіткнення машин сталося на Броварському проспекті. Загалом у ДТП різні пошкодження отримало сім автомобілів, два з яких відносяться до категорії мікроавтобусів.

Одна із маршруток (яка, швидше за все, здійснює регулярні перевезення пасажирів) навіть опинилася на узбіччі, майже з’їхавши в кювет.

Всі інші учасники ДТП розташувалися на одній зі смуг проспекту, неначе кістяки доміно, одна за одною.

Інформація про загиблих поки що не надходила, уточнюється наявність постраждалих. Судячи з відео, викладеного в мережі, всього в аварію потрапило понад десятеро людей.

Нагадаємо, що за добу до цього під Києвом сталася ДТП за участю мотоцикліста. Як повідомляв "Телеграф", удар під час зіткнення був такої сили, що без загиблих не обійшлося. При цьому в легковому авто знаходилася родина із маленькою дитиною.