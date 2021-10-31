Укр

Снесло полмашины махом: девушка чудом уцелела в аварии с грузовиком под Киевом (фото)

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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В 70 км от Киева легковушка столкнулась с грузовиком Новость обновлена 31 октября 2021, 15:51
В 70 км от Киева легковушка столкнулась с грузовиком

Авария произошла рядом с селом Коржи, в 40 км от Борисполя

Утром в воскресенье, 31 октября, произошло серьезное ДТП на 70 км трассы Киев – Харьков – Довжанский. После столкновения с грузовиком легковой автомобиль Nissan получил серьезные повреждения – судя по фото, смяло половину легковушки и снесло крышу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Место ДТП на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский
Место ДТП на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский

За рулем Nissan с днепровскими номерами была девушка, которая, согласно сообщению dtp.kiev.ua, отделалась легкими травмами и сама вышла из своего автомобиля после аварии.

Пока полиция занималась оформление всех необходимых документов, движение в направлении Киеве было затруднено.

ДТП в 70 км от Киева
ДТП в 70 км от Киева

Также в полиции призывают быть внимательнее на дорогах и придерживаться правил дорожного движения.

Движение в направлении Киева затруднено
Движение в направлении Киева затруднено

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу семи автомобилей. Издание "Телеграф" писало, что столкновение авто произошло на Броварском проспекте столицы. Из семи машин, которые попали в аварию в Киеве, было два, которые относятся к категории микроавтобусов.

Теги:
#Киев #ДТП #Пострадавшие
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