Знесло півмашини махом: дівчина дивом уціліла в аварії з вантажівкою під Києвом (фото)

Аварія сталася поряд із селом Коржі, за 40 км від Борисполя

Вранці у неділю, 31 жовтня, сталася серйозна ДТП на 70 км траси Київ – Харків – Довжанський. Після зіткнення з вантажівкою легковий автомобіль Nissan отримав серйозні пошкодження — судячи з фото, зім’яло половину легковика та знесло дах.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.

Місце ДТП на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський

За кермом Nissan із дніпровськими номерами була дівчина, яка, згідно з повідомленням dtp.kiev.ua, відбулася легкими травмами і сама вийшла зі свого автомобіля після аварії.

Поки поліція займалася оформленням усіх необхідних документів, рух у напрямку Києва був утруднений.

ДТП за 70 км від Києва

Також у поліції закликають бути уважнішими на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху.

Рух у напрямку Києва утруднений

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу семи автомобілів. Видання "Телеграф" писало, що зіткнення авто сталося на Броварському проспекті столиці. Із семи машин, які потрапили в аварію у Києві, було дві, які належать до категорії мікроавтобусів.