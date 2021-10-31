Знесло півмашини махом: дівчина дивом уціліла в аварії з вантажівкою під Києвом (фото)
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Аварія сталася поряд із селом Коржі, за 40 км від Борисполя
Вранці у неділю, 31 жовтня, сталася серйозна ДТП на 70 км траси Київ – Харків – Довжанський. Після зіткнення з вантажівкою легковий автомобіль Nissan отримав серйозні пошкодження — судячи з фото, зім’яло половину легковика та знесло дах.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.
За кермом Nissan із дніпровськими номерами була дівчина, яка, згідно з повідомленням dtp.kiev.ua, відбулася легкими травмами і сама вийшла зі свого автомобіля після аварії.
Поки поліція займалася оформленням усіх необхідних документів, рух у напрямку Києва був утруднений.
Також у поліції закликають бути уважнішими на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу семи автомобілів. Видання "Телеграф" писало, що зіткнення авто сталося на Броварському проспекті столиці. Із семи машин, які потрапили в аварію у Києві, було дві, які належать до категорії мікроавтобусів.
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