В Киеве парня избили дубинками за справление нужды в парке (видео 18+)

Мужчина оказывал сопротивление при задержании

В одном из парков Киева мужчина решил справить нужду под деревом, однако нарвался на патруль Муниципальной охраны, который его жестоко избил.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Всевидящее око".

На видео, двое мужчин в форме начали жестоко избивать мужчину после того, как он ударил одного из них по лицу. Очевидно, там способом мужчина сопротивлялся задержанию. Его скрутили и стали бить дубинками по спине, после чего пытались задуть газовым баллончиком. Когда нарушитель порядка оказался на земле, он громко кричал и ругался. По его словам стало ясно, что драка началась из-за того, что он помочился в непредназначенном для этого месте, за что его и должны были задержать.

Осторожно! Видео 18+. Присутствуют жестокие сцены избиения человека и нецензурная лексика.

Пользователи сети такое поведение представителей Муниципальной охраны осудили. Большинство граждан указывали на то, что так сильно избивать человека, справившего естественную потребность в парке, это превышение служебных полномочий. Кроме того, киевляне писали, что в этой части парка вообще нет туалетов для граждан.

Еще часть подписчиков поддержала "муниципалов", отметив, что задержанный за правонарушение мужчина вел себя крайне агрессивно и ударил одного из них.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львове произошла стычка на барахолке с антиквариатом из-за медалей СССР.