У Києві хлопця побили дубинками за справляння природної потреби у парку (відео 18+)

Чоловік чинив супротив при затриманні

У одному з парків Києва чоловік вирішив справити нужду під деревом, однак нарвався на патруль Муніципальної варти, який жорстоко його побив.

Відповідні кадри з’явилися у Telegram-каналі "Всевидящее око".

На відео, двоє чоловіків у формі почали жорстко лупцювати чоловіка після того, як він вдарив одного з них по обличчю. Очевидно, там способом чоловік чинив спротив затриманню. Його скрутили та почали бити дубинками по спині, після чого намагалися задути газовим балончиком. Коли порушник порядку опинився на землі, він голосно кричав та лаявся. З його слів стало зрозуміло, що бійка почалася через те, що він помочився у непризначеному для цього місці, за що його і мали затримати.

Обережно! Відео 18+. Присутні жорстокі сцени побиття людини та нецензурна лексика.

Користувачі мережі таку поведінку представників Муніципальної варти засудили. Більшість громадян вказували на те, що так сильно бити людину, яка справила природню потребу в парку, це перевищення службових повноважень. Крім того, кияни писали, що у цій частині парку взагалі немає туалетів для громадян.

Ще частина підписників підтримала "муніципалів", зазначивши, що затриманий за правопорушення чоловік поводився вкрай агресивно та вдарив одного з них.

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