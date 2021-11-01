Декомунізація по-українськи? У Львові сталася сутичка на барахолці з антикваріатом через медалі СРСР (відео)
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Продавець медалей з символікою СРСР запевняв, що він продає їх для колекції
У Львові, який перейшов у "червону" зону карантину, на одній з місцевих барахолок з антикваріатом відбулася сутичка між продавцями та кількома молодими хлопцями, яким не сподобався продаж предметів з символікою СРСР.
Інцидент, який відбувся у неділю, 31 жовтня, потрапив на відео та з’явився у Telegram-каналі "Всевидящее око".
Судячи з опублікованих кадрів, суперечка зав’язалася між літнім чоловіком, який продавав предмети з символікою СРСР та молодим чоловіком, якому цей факт не сподобався. Обидва чоловіки говорили на підвищених тонах. У діалозі з’ясувалося, що двоє — учасники бойових дій. Старший чоловік — афганець, молодший — брав участь у російсько-українській війні на Донбасі.
Крім того, старший чоловік звинуватив молодиків у тому, що половину його значків вкрали, а продавав їх чоловік лише для колекції.
У коментарях до відео громадяни, як зазвичай, розділилися на два табори — хтось писав про те, що продаж предметів з символікою СРСР є забороненим і давно вже час прикривати ці барахолки.
Ще частина користувачів мережі стала на захист літніх людей і у їх діях не побачила нічого страшного. Люди вказували, що продаж антикваріату законом не заборонений, а дідусі продажем значків та медалей намагаються заробити собі на життя.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Одесі покупці без масок влаштували скандал у магазині та "прогулялися" у відділення поліції.