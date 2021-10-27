Покупці без масок влаштували скандал у магазині та "прогулялися" у відділення поліції в Одесі (відео)

«Антимасочники» викликали поліцію, яка й відвезла їх до райвідділу

В одному із продуктових магазинів в Одесі спалахнув черговий скандал через обслуговування покупців без захисних масок. Покупці відмовилися одягнути засоби індивідуального захисту, а також заявили, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 є всесвітньою змовою. Співробітники магазину відмовилися обслуговувати клієнтів без масок.

Причиною відмови з боку продавців стали положення про карантинні обмеження, згідно з якими вони не мають права обслуговувати покупців без захисних масок. Крім того, співробітники магазину зазначили, що їм загрожує штраф, якщо вони продадуть товар людям без засобів індивідуального захисту.

«Антимасочники» заявили, що дії продавців суперечать чинному законодавству та викликали наряд поліції, яких відвіз їхній же районний відділ для складання протоколів про те, що сталося в магазині.

Нагадаємо, український уряд поки не замислюється про відміну масочного режиму на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що зараз заважає відмовитися від обов’язкового носіння засобів індивідуального захисту у громадських місцях.