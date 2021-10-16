Поки говорити рано: Ляшко назвав умову, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

У МОЗ поки не ставлять питання про повернення до життя без масок.

В Україні в цей час немає достатньої кількості вакцинованих жителів, щоб замислюватися про скасування масочного режиму.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

"У нас дуже мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами", — сказав він.

Ляшко припускає, що подібні питання будуть підійматися, коли в Україні відсоток вакцинації громадян буде на рівні 70-80%. Зараз, каже він, дозволяти людям позбутися від масок недоцільно, оскільки потім треба вводити обов’язкову перевірку того вакцинована людина чи ні.

До того ж за словами Ляшка, вакцинація дає стовідсотковий захист від середнього і важкого перебігу COVID-19, однак людина, яка пройшла курс імунізації, все ще може хворіти безсимптомно, а отже поширювати інфекцію на інших людей.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Our World in Data, в Україні станом на 15 жовтня вакциновані хоча б однієї дозою близько 7,9 мільйона осіб, що складає 17,8% всього населення. Повний курс пройшли 6,4 мільйона осіб, що складає 14,6% населення нашої країни.

Як повідомлялося раніше, в Україні планують розширити список професій, представників яких будуть вакцинувати в обов’язковому порядку. Очікується, що туди потраплять працівники держструктур, соцсфери, стратегічних підприємств і пошти.