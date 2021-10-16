Пока говорить рано: Ляшко назвал условие, когда в Украине могут отменить масочный режим

В Минздраве пока не ставят вопрос о возвращении к жизни без масок.

В Украине в настоящее время нет достаточного количества вакцинированных жителей, чтобы задумываться об отмене масочного режима.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".

"У нас слишком малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами", — сказал он.

Ляшко предполагает, что подобные вопросы будут подниматься, когда в Украине процент вакцинации граждан будет на уровне 70-80%. В настоящее время, говорит он, разрешать людям избавиться от масок нецелесообразно, поскольку затем надо вводить обязательную проверку того вакцинирован человек или нет.

К тому же, по словам Ляшко, вакцинация дает стопроцентную защиту от среднего и тяжелого течения COVID-19, однако человек, который прошел курс иммунизации, все еще может болеть бессимптомно, а следовательно распространять инфекцию на других людей.

Как сообщалось ранее, согласно данным Our World in Data, в Украине по состоянию на 15 октября вакцинированы хотя бы одной дозой около 7,9 миллиона человек, что составляет 17,8% всего населения. Полный курс прошли 6,4 миллиона человек, что составляет 14,6% населения нашей страны.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют расширить список профессий, представителей которых будут вакцинировать в обязательном порядке. Ожидается, что туда попадут работники госструктур, соцсферы, стратегических предприятий и почты.