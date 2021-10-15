Щеплення стають примусовими, але проблеми лишаються: що не так з вакцинацією в Україні

МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, але наразі темпи вакцинації лишають бажати кращого

В Україні повністю щеплено проти коронавірусу лише 15% населення. Натомість Міністерство охорони здоров’я підкреслює: 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані. Тож влада вдається до нових вимог — зобов’язує вакцинуватися певні категорії населення й обмежує пересування між регіонами без COVID-довідок.

"Телеграф" з’ясував, якими темпами просувається вакцинна кампанія в Україні та з якими перешкодами стикається.

Скільки людей вакциновано в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. З того моменту виконано 14,1 млн щеплень.

Станом на 14 жовтня кількість вакцинованих сягає 7,8 млн осіб. З них отримали одну дозу – 7 774 484, дві – 6 349 739. Тоді як кількість населення України становить приблизно 41 млн. Тобто повністю вакциновано близько 15% українців.

Згідно з Дорожньою картою вакцинації, близько 17% населення мали б щепити вже на третьому етапі.

Так, МОЗ планував проводити вакцинацію в п’ять етапів, ураховуючи пріоритетні групи населення:

Медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (планове охоплення – близько 367 тис. людей). Всі інші медичні співробітники, люди старше 80 років і соціальні працівники (2,5 млн). Люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, освітяни (7 млн). Особи віком 60-64 роки, ті, хто страждає на хронічні захворювання, а також люди, які працюють\відбувають покарання в місцях обмеження волі (11 млн). Решта дорослого населення України (13 млн).

Нагадаємо, всіх охочих почали вакцинувати в Україні влітку, розпочавши 21 липня останній етап кампанії. На той момент йшлося про проведення 4,3 млн щеплень. Другою дозою тоді було вакциновано 1,5 млн осіб.

Темпи вакцинації в Україні

Як свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки України, темпи вакцинації найбільше пришвидшилися у серпні, коли було зроблено 3,6 млн щеплень. У вересні – 3,5 млн, а в липні – 3 млн.

В жовтні зроблено вже 1,4 млн щеплень.

Розподіл кількості щеплених за цільовою групою. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Цікаво, що в Україні серед щеплених більше жінок, а не чоловіків.

В Україні жінки вакцинуються охочіше за чоловіків. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

У вікових категоріях лідирують вакциновані віком від 20 до 39 років.

Найбільше щеплених серед українців 20-39 років. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Загалом у країні діє 3232 пунктів щеплень. Крім того, працює 3127 складів для зберігання вакцин від коронавірусу.

Мапа пунктів щеплення. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Нещодавно до наявних пунктів вакцинації додалися нові, створені у відділеннях Укрпошти. Таким чином хочуть долучити до кампанії людей старшого віку, в тому числі – мешканців сільської місцевості.

Які вакцини є в Україні

За даними МОЗ, на кінець вересня доступно 11 млн доз різних вакцин. Серед них: AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech і Moderna.

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Як свідчить статистика, у жовті понад 50% зроблених вакцин – Pfizer. Цей же препарат найчастіше використовували в Україні протягом червня-вересня. Тоді як з лютого по травень лідером була AstraZeneca.

Які вакцини використовують в Україні. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Вакцинація освітян і медиків

Одними з пріоритетних груп у вакцинній кампанії проти COVID-19 є працівники сфери освіти та охорони здоров’я.

Як свідчить статистика, найбільше серед українських медпрацівників зробили щеплення ті, хто надає спеціалізовану медичну допомогу. Далі йдуть "первинка" і медики, які працюють із хворими на ковід.

Як вакцинуються медики. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Вакцинація медпрацівників. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Освітяни, для яких вакцинація з листопада буде обов’язковою, стали частіше вакцинуватися з початком нового навчального року – у вересні.

Найчастіше освітяни робили щеплення у вересні. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

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Хто в Україні підлягає обов’язковій вакцинації

Щеплення проти ковіду в Україні обов’язково мають робити співробітники:

центральної виконавчої влади та її територіальних структур;

місцевих держадміністрацій та їх підрозділів;

всіх закладів освіти, включаючи дошкільної та позашкільної підготовки, а також наукових установ незалежно від форми власності.

Якщо люди з цих категорій не вакцинуються до 7 листопада, то будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Для кого в Україні вакцинація стане обов’язковою

Нещодавно МОЗ оголосило про плани розширити перелік тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти коронавірусу в нашій країні. Вимогу планують впровадити для співробітників:

підприємств і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, які надають соціальні послуги, а також закладів щодо захисту прав дітей та реабілітаційних закладів;

підприємств, які внесені Кабміном до переліку об’єктів держвласності, що представляють стратегічне значення для безпеки та економіки України.

Обмеження для невакцинованих

Крім того, що сертифікат вакцинації вимагають при перетині кордону, в Україні з 21 жовтня запрацює нове правило щодо пасажирських перевезень між областями. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний і залізничний транспорт.

Так, якщо пасажир рухається з регіону у "жовтій" зоні в інший "жовтий" регіон, то від нього вимагатимуть:

підтвердження отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу,

негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19, що діє 72 години.

Якщо йдеться про області "червоного" рівня, то знадобиться вже:

документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації,

негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години.

Додамо, що на неповнолітніх ці вимоги не поширюються.

Підроблення сертифікатів вакцинації в Україні

На фоні недовіри до вакцинації постійно фіксують випадки підроблення Covid-сертифікатів в Україні.

Читайте також: Категорія Здоров'я Липова вакцинація: купити фальшивий COVID-сертифікат в Україні занадто легко, але за це можуть покарати В Україні вже є випадки, коли за підробку документа лікарю виписали штраф — надалі ця тенденція буде лише набирати обертів

Днями, наприклад, поліція затримала киянина, який з допомогою медиків підторговував липовими сертифікатами про вакцинацію. Один фальшивий документ коштував 250 євро!

Як повідомили "Телеграфу" в Національній поліції України, наразі відкрито 256 кримінальних проваджень через підроблення довідок про вакцинацію від Covid-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та Covid-сертифікатів, а також внесення неправдивих даних до відповідних електронних баз. За цими справами тривають досудові розслідування.

Щеплення зможуть робити без лікаря

У ході вакцинації МОЗ діє за ситуацією, відхиляючись від планів і вводячи нові та нові правила чи вимоги. З метою спростити доступ до вакцинації тепер в Україні хочуть дозволити робити щеплення медсестрам і медбратам. Тобто тим, хто має освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство". Але зазначається, що медики перед цим мають пройти спецпідготовку і лише тоді матимуть право приймати рішення про щеплення без участі лікаря. Та якщо людина буде проти проведення вакцинації без присутності лікаря — можна відмовитися. Ця ініціатива МОЗ перебуває на стадії громадського обговорення до 10 листопада.

Плани МОЗ щодо вакцинації

За даними МОЗ, нині в Україні щеплені проти ковіду як мінімум однією дозою 20% дорослого населення. До кінця року міністерство хоче підвищити цей показник до 70%.

На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні є все для проведення успішної вакцинної кампанії, як в країнах Європи – і вакцини, і фахівці. Але, упевнений глава МОЗ, ситуацію гальмує російська пропаганда, що постійно плодить фейки, в тому числі – про вакцинацію в Україні. Очільник відомства вважає, що нашій країні доводиться боротися у гібридній війні з РФ на всіх фронтах. Та вірить, що Україна впорається.