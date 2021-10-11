"У нас гібридна війна": Ляшко назвав винних в низьких темпах вакцинації в Україні

Ляшко звинуватив роспропаганду в поширенні фейків про вакцинацію.

У МОЗ заявили, що в Україні вже близько 20% дорослого населення отримало хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Однак через російську пропаганду темпи імунізації громадян залишають бажати кращого.

Про це розповів глава міністерства Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню "Голос Америки".

За його словами, в Україні є достатня кількість вакцин і можливостей системи охорони здоров’я по їх роздачі населенню. Разом з тим він вказав на активність російської пропаганди, що розганяє фейки про вакцинацію. Це, каже Ляшко, не дозволяє вийти на рівень вакцинації, який можна порівняти з іншими країнами Європи.

"У нас гібридна війна, нам доводиться воювати на всі фронти", — сказав глава МОЗ.

Він вказав, що зараз в Україні зроблені понад 13 мільйонів щеплень. Завершили курс вакцинації близько шести мільйонів осіб.

До кінця року МОЗ планує імунізувати 70% дорослого населення країни, а тому почав застосовувати "важелі впливу". Серед таких — обов’язкова вакцинація представників певних професій.

Серед них виявилися державні та регіональні чиновники, а також педагоги.