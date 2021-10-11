Готуємося до локдауну? Що не так із темпами коронавірусу в Україні

Щодня виявляють нових хворих, а рівень госпіталізацій наближується до показників весняної хвилі

В Україні, де 11 жовтня виявили понад 8000 нових випадків захворювання на Covid-19, епідеміологічна ситуація б’є антирекорди. Минулого року в цей час хворих на коронавірус було вполовину менше, відповідно – нижчими були і показники смертності. В регіонах стурбовані через заповнені ліжко-місця, бо число госпіталізованих росте з кожним днем. Чого чекати далі? "Телеграф" розбирався у поточній епідобстановці.

Кількість нових випадків

Останнього тижня число нових хворих на Covid-19 перетнуло позначку в 15 тис. осіб за добу: станом на 7 жовтня зафіксували 15125 інфікувань. А в п’ятницю 8 жовтня – вже 16 362. Таке зростання випадків стало рекордним майже за півроку.

З показника в +15 тис. хворих на добу починалася масштабна хвиля ковіду в Україні навесні 2021 року. Про це наглядно свідчать дані моніторінгу Ради національної безпеки і оборони України.

Статистика щодо нових випадків Covid-19 в Україні. Дані РНБО: covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо нових випадків Covid-19 в Україні навесні 2021 року. Дані РНБО: covid19.rnbo.gov.ua

Рівень госпіталізацій

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook системний аналітик Євген Істребін, Україна в неділю 10 жовтня перевищила осінній максимум госпіталізацій. За його даними, в лікарнях наразі перебуває 29 902 осіб, а приріст за останній тиждень склав +32%. Експерт зазначає, що перевищили показник госпіталізації, який був під час масштабної весняної хвилі, вже три області – Луганська, Запорізька та Херсонська. За прогнозом Істребіна, подібна епідситуація скоро встановиться у Донецькій і Харківській областях, згодом – на Волині та Сумщині.

Про те, що ситуація з рівнем госпіталізації погіршується, свідчать і дані моніторінгу РНБО. Рівень госпіталізацій показує динаміку зросту – як за тиждень, так і за два тижні й останній місяць. А кількість виписаних пацієнтів із лікарень не перевищує число госпіталізованих із коронавірусом.

Дані РНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Дані РНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Дані РНБО: health-security.rnbo.gov.ua

За даними РНБО, кількість зайнятих ліжок наразі складає 29 869. Найвищі показники в Одеській та Донецькій областях, які перевищили 60%. Тоді як більше половини зайнятих ліжко-місць із хворими на Covid-19 мають Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Рівненська, Івано-Франківська, Запорізька області.

Статистика щодо зайнятих ліжок. Дані РНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Більш того, 14 областей за рівнем госпіталізацій вже перебувають у "червоній" зоні. А завантаженість ліжок із киснем критична в Донецькій та Одеській областях.

Ситуація в регіонах. Дані МОЗ

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Смертність від коронавірусу

За останню добу в Україні ковід забрав життя 207 осіб, тоді як добою раніше було 162 летальних випадки. Як показують поточні дані сайту Woldometers, Україна за кількістю смертей стала другою. Першою йде Росія, де 957 померлих.

Топ-10 країн за кількістю смертей від ковід. Дані: worldometers.info

Вакцинація в Україні

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, темпи вакцинації проти Covid-19 пришвидшилися. Так, протягом тижня 4-10 жовтня в нашій країні вакцинувалося понад 721 тис. осіб. З яких одну дозу отримали 358 тисяч, а вже дві – 363 тисяч осіб.

Усього за час вакцинної кампанії в Україні зробили майже 13,7 млн щеплень. Більше половини (7,5 млн осіб) отримали одну дозу. Завершили курс вакцинації понад 6,1 млн громадян. Тоді як кількість населення України становить близько 41 млн.

В надії прискорити темпи щеплення в Україні введено обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, а також співробітників сфери освіти всіх рівнів. Відмова від щеплень загрожує відстороненням з роботи.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися, апелюючи до статистичних показників. За даними міністерства, 97% людей, які потрапили в лікарню, не мали щеплень проти коронавірусу.

Чого чекати

Враховуючи, як складається епідеміологічна ситуація, логічним є питання про загрозу локдауну в Україні.

Лікар Тарас Жиравецький вважає, що країна фактично вже перебуває у "червоній" зоні.

Тоді як лікар Андрій Волянський вважає, що поточна хвиля буде не такою, як навесні. Сприятиме цьому не рівень вакцинації, бо занизький, а те, що чимало громадян уже перехворіло на ковід.

А от системний аналітик Євген Істребін вважає, що країна просто "летить у ковідну катастрофу" і незабаром зіткнеться з епідситуацією, як навесні цього року.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що пік ситуації з ковідом у країні очікується наприкінці жовтня. За прогнозом РНБО, в кінці цього місяця та на початку листопада кількість госпіталізованих пацієнтів може дійти до 50-55 тис. осіб. Данілов зазначає, що це буде навантаженням на медичну систему, хоча й вона нині підготовлена краще, ніж це було раніше. Крім того, РНБО має намір вирішити питання з навчальним процесом у школам і вишах, враховуючи вплив "Дельта"-штаму на дитяче населення.

Зауважимо, що за весь час пандемії в країні захворіли понад 2,5 млн осіб, одужали – майже 2,3 млн, а померли внаслідок захворювання на ковід – понад 58 тис. громадян.

Як повідомляв "Телеграф", ситуацію з коронавірусом погіршує активізація штаму "Дельта". На інфікування "Дельтою" можуть вказати певні симптоми, які слід вчасно помітити.