Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19

Тарас Жиравецький пояснив, коли регіони України мають застосовувати локдаун

Головна причина введення локдауну в Україні, яка 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину, це перенавантаження лікарень хворими на коронавірус. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав головний лікар одного з медичних центрів Львова, медичний блогер Тарас Жиравецький.

За словами лікаря, ця хвиля коронавірусу є досить серйозною і нагадує попередню, що була навесні. Медик називає вересневий спалах прогнозованим і пояснює, що причиною став початок нового навчального року, адже діти активно переносять інфекцію.

"Ми не можемо спрогнозувати чітко, через скільки буде пік. Але розуміємо, що якщо в нас було вже 1700 госпіталізованих за добу, то достатньо велика кількість людей хворіє в Україні. А сьогодні – ще й рекорд за смертністю за останні кілька місяців (20 вересня померло 137 осіб. – Авт.). Але це теж прогнозовано, зважуючи на рівень госпіталізації. Бо приблизно кожного десятого, на жаль, неможливо врятувати. Тому коли в нас буде 2 тисячі госпіталізацій, летальність через 10 днів може сягнути і 200 осіб щодня", — розповів Жиравецький.

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Лікар прогнозує, що майже 6 тисяч нових випадків за 10-12 днів призведе до 2-2,5 тисяч госпіталізованих. Якщо госпіталізація буде триматися на такому рівні, то, каже наш співрозмовник, наповненість лікарень серйозно зросте.

На його думку, восени Україна може знову застосовувати адаптивний карантин. Цей підхід, зазначає Жиравецький, показав певну ефективність. Відповідно локальний локдаун буде вводитися у регіоні, в якому перенаповнені лікарні.

"Основний показник, який нас наближає до локдауну, навіть локального, це заповненість лікарень у регіонах. Тобто наскільки там зайняті лікарняні ліжка, наскільки області готові розгорнути більше ліжок", — пояснив лікар.

Нагадаємо, з 24 вересня Україна переходить в "жовту зону" з новими карантинними правилами. "Телеграф" пояснює, як працюватимуть школи та дитячі садочки, ресторани, кафе, кінотеатри та спортзали у різних зонах карантину.

Як раніше повідомляв "Телеграф", найчастіше в Україні помирають від коронавірусу люди старше 60 років.