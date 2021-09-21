Госпіталізацій менше, хворих більше — як змінилася статистика COVID-19 в Україні

Кількість госпіталізованих зменшилася майже на дві сотні осіб.

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує залишатися високою — за понеділок зафіксували 5159 випадків інфікування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковій статистиці.

За минулу добу:

госпіталізовано — 1086 осіб (напередодні 1255)

летальних випадків — 137 (в неділю — 44)

одужало — 2156 осіб (напередодні 565).

Серед захворілих — 463 неповнолітніх, а також 129 медпрацівників.

Найбільш постраждалими від коронавірусу областями стали Львівська і Харківська, там захворіли 518 і 486 осіб відповідно. Високий рівень захворюваності фіксують в Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та Києві (399).

Найменша кількість хворих — в Кіровоградській (15), Миколаївській і Чернігівській областях. В останніх двох — по 61 випадку.

Раніше "Телеграф" писав, що з 22 вересня Україна може перейти в "жовту зону" по коронавірусу через зростаючу кількість хворих і госпіталізованих.

Також в Україні анонсували привілеї для тих, хто встиг вакцинуватися. Наявність преференцій залежить від зони карантину, прийнятої в країні.