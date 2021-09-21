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Госпіталізацій менше, хворих більше — як змінилася статистика COVID-19 в Україні

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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За добу понеділка зробили 63 973 тестів. Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:10
За добу понеділка зробили 63 973 тестів.

Кількість госпіталізованих зменшилася майже на дві сотні осіб.

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує залишатися високою — за понеділок зафіксували 5159 випадків інфікування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковій статистиці.

За минулу добу:

  • госпіталізовано — 1086 осіб (напередодні 1255)
  • летальних випадків — 137 (в неділю — 44)
  • одужало — 2156 осіб (напередодні 565).

Серед захворілих — 463 неповнолітніх, а також 129 медпрацівників.

Найбільш постраждалими від коронавірусу областями стали Львівська і Харківська, там захворіли 518 і 486 осіб відповідно. Високий рівень захворюваності фіксують в Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та Києві (399).

Найменша кількість хворих — в Кіровоградській (15), Миколаївській і Чернігівській областях. В останніх двох — по 61 випадку.

Раніше "Телеграф" писав, що з 22 вересня Україна може перейти в "жовту зону" по коронавірусу через зростаючу кількість хворих і госпіталізованих.

Також в Україні анонсували привілеї для тих, хто встиг вакцинуватися. Наявність преференцій залежить від зони карантину, прийнятої в країні.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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