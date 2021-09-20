Вакцинованим будуть відкриті всі двері: як працюватимуть ресторани, ТРЦ і кінотеатри під час карантину

За наявності "зеленого" сертифіката навіть в разі потрапяння у "червону" зону ніяких заборон не буде.

В Кабінеті міністрів України ввели нові карантинні норми, які почали діяти уже з понеділка, 20 вересня. Тепер як для відвідувачів, так і для працівників громадських закладів харчування зʼявився ряд нових вимог.У разі потрапляння в "червону" зону для вакцинованих українців буде більше переваг, ніж для тих, хто проігнорував щеплення.

Про нові карантинні правила повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Якщо країна буде в "зеленій зоні", то проведення будь-яких масових заходів у нічних клубах та закладах громадського харчування категорично заборонятиметься, в разі, якщо працівники, учасники та організатори події будуть без засобів особистого захисту. Таким чином, носіння масок залишається обовʼязковим. Проте лише для тих, хто не має сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Якщо особа має "жовтий" сертифікат або ж іноземний документ про отримання однієї дози дводозного щеплення, то вона може не носити маску. Також не потрібно використовувати засоби захисту тим, хто має негативний результат тесту методом ПЛР чи вже перехворів на коронавірус. У такому разі цю інформацію треба підтвердити завдяки додатку "Дія", у якому повинні бути ці дані.

В разі, якщо Україна потрапить до "жовтої" карантинної зони, то заборонятиметься проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особи на 4 кв. метри, у кінозалах дозволятиметься заповнення лише на 50%, у спортзалах та фітнес-залах лише 1 особа на 10 кв. метрів. Проте якщо у понад 80% персоналу та у всіх відвідувачів, крім неповнолітніх, будуть "зелені" чи "жовті" сертифікати, то ці всі заборони можна буде уникнути. Це саме стосується і закладів громадського харчування. Там для продовження роботи необхідно як мінімум 80% вакцинованих працівників.

Що стосується переходу у "червону" зону, то заборон стане ще більше. Щоб їх уникнути 100% персоналу закладів громадського харчування та відвідувачі, крім неповнолітніх, повинні мати "зелені" сертифікати, тобто ті, що підтверджують отримання двох доз дводозної вакцини або однієї однодозної. Ті, хто не матимуть сертифіката, не зможуть відвідувати заклади громадського харчування, окрім доставки чи замовлень на виніс. Також невакцинованим заборонятиметься відвідування ТРЦ та інших розважальних закладів, театрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків, магазинів та спортивних закладів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом в Україні різко збільшилася кількість госпіталізованих із коронавірусом, проте це ще не межа і незабаром цифра може сягнути двох тисяч.