Госпитализаций меньше, заболевших больше - как изменилась статистика COVID-19 в Украине

Количество госпитализированных уменьшилось почти на две сотни человек.

Количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает оставаться высоким — за понедельник зафиксировали 5159 случаев инфицирования.

Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.

За минувшие сутки:

госпитализированы — 1086 человек (накануне 1255)

летальных случаев — 137 (в воскресенье — 44)

выздоровели — 2156 человек (накануне 565).

Среди заболевших — 463 несовершеннолетних, а также 129 медработников.

Наиболее пострадавшими от коронавируса областями стали Львовская и Харьковская, там заболели 518 и 486 человек соответственно. Высокий уровень заболеваемости фиксируют в Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Наименьшее количество заболевших — в Кировоградской (15), Николаевской и Черниговской областях. В последних двух — по 61 случаю.

Ранее "Телеграф" писал, что с 22 сентября Украина может перейти в "желтую зону" по коронавирусу из-за растущего количества заболевших и госпитализированных.

Также в Украине анонсировали привилегии для тех, кто успел вакцинироваться. Наличие преференций зависит от зоны карантина, принятой в стране.