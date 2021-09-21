Укр

Госпитализаций меньше, заболевших больше - как изменилась статистика COVID-19 в Украине

Автор
Галина Михайлова
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За сутки понедельника сделали 63973 тестов. Новость обновлена 21 сентября 2021, 08:51
За сутки понедельника сделали 63973 тестов.

Количество госпитализированных уменьшилось почти на две сотни человек.

Количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает оставаться высоким — за понедельник зафиксировали 5159 случаев инфицирования.

Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.

За минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1086 человек (накануне 1255)
  • летальных случаев — 137 (в воскресенье — 44)
  • выздоровели — 2156 человек (накануне 565).

Среди заболевших — 463 несовершеннолетних, а также 129 медработников.

Наиболее пострадавшими от коронавируса областями стали Львовская и Харьковская, там заболели 518 и 486 человек соответственно. Высокий уровень заболеваемости фиксируют в Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Наименьшее количество заболевших — в Кировоградской (15), Николаевской и Черниговской областях. В последних двух — по 61 случаю.

Ранее "Телеграф" писал, что с 22 сентября Украина может перейти в "желтую зону" по коронавирусу из-за растущего количества заболевших и госпитализированных.

Также в Украине анонсировали привилегии для тех, кто успел вакцинироваться. Наличие преференций зависит от зоны карантина, принятой в стране.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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