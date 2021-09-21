Госпитализаций меньше, заболевших больше - как изменилась статистика COVID-19 в Украине
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Количество госпитализированных уменьшилось почти на две сотни человек.
Количество заболевших коронавирусом в Украине продолжает оставаться высоким — за понедельник зафиксировали 5159 случаев инфицирования.
Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.
За минувшие сутки:
- госпитализированы — 1086 человек (накануне 1255)
- летальных случаев — 137 (в воскресенье — 44)
- выздоровели — 2156 человек (накануне 565).
Среди заболевших — 463 несовершеннолетних, а также 129 медработников.
Наиболее пострадавшими от коронавируса областями стали Львовская и Харьковская, там заболели 518 и 486 человек соответственно. Высокий уровень заболеваемости фиксируют в Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).
Наименьшее количество заболевших — в Кировоградской (15), Николаевской и Черниговской областях. В последних двух — по 61 случаю.
Ранее "Телеграф" писал, что с 22 сентября Украина может перейти в "желтую зону" по коронавирусу из-за растущего количества заболевших и госпитализированных.
Также в Украине анонсировали привилегии для тех, кто успел вакцинироваться. Наличие преференций зависит от зоны карантина, принятой в стране.
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