Вакцинированным открыты все двери: как будут работать рестораны, ТРЦ и кинотеатры во время карантина

При наличии "зеленого" сертификата даже в случае попадания в "красную" зону никаких запретов не будет.

В Кабинете министров Украины ввели новые карантинные нормы, которые начали действовать уже с понедельника, 20 сентября. Теперь как для посетителей, так и для работников общественных заведений питания появился ряд новых требований. В случае попадания в "красную" зону для вакцинированных украинцев будет больше преимуществ, чем для тех, кто проигнорировал прививки.

О новых карантинных правилах сообщает Министерство здравоохранения.

Если страна будет в "зеленой зоне", то проведение любых массовых мероприятий в ночных клубах и заведениях общественного питания категорически будет запрещено, в случае, если работники, участники и организаторы события будут без средств личной защиты. Таким образом, ношение масок остается обязательным. Но только для тех, кто не имеет сертификата о вакцинации от COVID-19. Если человек имеет "желтый" сертификат или иностранный документ о получении одной дозы двухдозной прививки, то она может не носить маску. Также не нужно использовать средства защиты тем, кто имеет отрицательный результат теста методом ПЦР или уже переболел коронавирусом. В таком случае эту информацию надо подтвердить благодаря приложению "Действие", в котором должны быть эти данные.

В случае, если Украина попадет в "желтую" карантинную зону, то будет запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра, в кинозалах разрешено заполнения только на 50%, в спортзалах и фитнес-залах только 1 человек на 10 кв. метров. Однако если в более 80% персонала и во всех посетителей, кроме несовершеннолетних, будут "зеленые" или "желтые" сертификаты, то всех этих запретов можно будет избежать. Это касается и заведений общественного питания. Там для продолжения работы необходимо как минимум 80% вакцинированных работников.

Что касается перехода в "красную" зону, то запретов станет еще больше. Чтобы их избежать 100% персонала заведений общественного питания и посетители, кроме несовершеннолетних, должны иметь "зеленые" сертификаты, то есть те, которые подтверждают получение двух доз двухдозной вакцины или одной однодозной. Те, кто без сертификата, не смогут посещать заведения общественного питания, кроме доставки или заказов на вынос. Также невакцинированным будет запрещено посещение ТРЦ и других развлекательных заведений, театров, кинотеатров, непродовольственных рынков, магазинов и спортивных заведений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время в Украине резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом, однако это еще не предел и вскоре цифра может достичь двух тысяч.