Локдаун в Украине введут при одном условии, — врач назвал причину новой волны COVID-19

Тарас Жиравецкий объяснил, когда регионы Украины должны применять локдаун

Главная причина введения локдауна в Украине, которая 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина, это перегруженность больниц больными коронавирусом. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал главный врач одного из медицинских центров Львова, медицинский блоггер Тарас Жиравецкий.

По словам врача, эта волна коронавируса достаточно серьезна и напоминает предыдущую, которая была весной. Медик называет сентябрьскую вспышку прогнозируемой и объясняет, что причиной стало начало нового учебного года, ведь дети активно переносят инфекцию.

"Мы не можем спрогнозировать четко, через сколько будет пик. Но понимаем, что если у нас было уже 1700 госпитализированных за сутки, то достаточно большое количество людей болеет в Украине. А сегодня — еще и рекорд по смертности за последние несколько месяцев (20 сентября умерло 137 человек. — Авт.). Но это тоже прогнозируемо, учитывая уровень госпитализации. Поскольку примерно каждого десятого, к сожалению, невозможно спасти. Поэтому когда у нас будет 2 тысячи госпитализаций, летальность через 10 дней может достичь и 200 человек в день", — рассказал Жиравецкий.

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Врач прогнозирует, что почти 6 тысяч новых случаев за 10-12 дней приведет к 2-2,5 тысячам госпитализированных. Если госпитализация будет держаться на таком уровне, то, говорит наш собеседник, наполненность больниц серьезно возрастет.

По его мнению, осенью Украина может снова применить адаптивный карантин. Этот подход, отмечает Жиравецкий, показал определенную эффективность. Соответственно локальный локдаун будет вводиться в регионе, в котором перезаполнены больницы.

"Основной показатель, который нас приближает к локдауну, даже локальному, это заполненность больниц в регионах. То есть насколько там заняты больничные койки, насколько области готовы развернуть больше коек", — пояснил врач.

Напомним, с 24 сентября Украина переходит в "желтую зону" с новыми карантинными правилами. "Телеграф" поясняет, как будут работать школы и детские сады, рестораны, кафе, кинотеатры и спортзалы в различных зонах карантина.

Как ранее сообщал "Телеграф", чаще всего в Украине умирают от коронавируса люди старше 60 лет.