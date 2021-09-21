Четверо из пяти умерших от коронавируса в Украине - пенсионеры

В Минздраве рассказали о единственном способе, который поможет выжить людям старше 60 лет

В Минздраве рассказали о том, в каком возрасте чаще всего умирают украинцы от коронавируса и кто уязвим больше всего.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

По словам министра, с начала 2020 года от коронавируса в Украине скончалось 54 919 человек, из которых 44 940 (82%) — люди старше 60 лет, которые, собственно, наиболее уязвимы в период пандемии. Ляшко говорит, что уберечь пенсионеров поможет лишь вакцинация, которая в данной возрастной группе ускорила темп.

Так, по словам министра, сейчас в Полтавской области закончился пилотный проект по вакцинации именно пожилых людей. Волонтеры заранее приглашали их на прививку, пенсионеры формировались в группы, к которым приезжали мобильные бригады.

"Динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей в возрасте 60+", — резюмировал министр здравоохранения, напоминая, что прививки — единственный способ уберечься от больницы и летального исхода ковида.

Напомним, в Украине количество граждан, которые полностью завершили курс вакцинации превышает 5,1 миллиона. При этом во многих украинцев, особенно с различными сопутствующими заболеваниями, все еще возникает вопрос — стоит ли вакцинироваться. О противопоказаниях и мифах читайте в материале "Телеграфа".