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Майже вдвічі більше: коронавірус в Україні б’є торішні цифри

Автор
Олена Вєчканова
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Збільшується кількість летальних випадків Новина оновлена 11 жовтня 2021, 08:42
Збільшується кількість летальних випадків

За добу захворіло 863 дитини

Понеділок, 11 жовтня, Україна починає з 8832 новими випадками коронавірусу. Як часто буває після вихідних, кількість хворих значно знизилося, що зазвичай пояснюється знижується активність в плані проведення тестувань в неділю.

Статистичні дані надали в Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначимо, що незважаючи на загальне зниження захворюваності, кількість загиблих за добу пацієнтів збільшилася у порівнянні зі вчорашньою статистикою. Однак тішить те, що зменшилася і кількість госпіталізованих хворих.

Всього за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовані — 2672 людини (добою раніше — 3712);
  • померли від COVID-19 — 207 осіб (раніше — 162);
  • перемогли хворобу — 2053 (за добу до цього — 2581).

Додатково повідомляється, що серед майже дев’яти тисяч нових хворих, виявлених 10 жовтня, є 78 медпрацівників і 863 дітей. Статистика по дитячій захворюваності, до слова, стає дедалі більше.

Лідерство серед регіонів, як і раніше, тримає Харківська область — 1419 нових випадків. Також до першої трійки увійшли Дніпропетровська (765) і Одеська (690) області. Найменше нових хворих за минулу добу було виявлено на Кіровоградщині (34) і Закарпатті (41).

Доповнюється ...

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#Коронавірус #Covid-19
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