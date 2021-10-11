Не миші або штучний вірус: вчені назвали ймовірне джерело Covid-19, знайдене під землею

Вчені припускають, що перші випадки ковіду були ще у 2012 році

Вчені вивчають безліч версій походження коронавірусу, щоб зʼясувати остаточне джерело його розповсюдження по світу. Так, у США висунули припущення, що COVID-19 міг підхопити один з китайських шахтарів ще у 2012 році.

Про це повідомляє видання The Daily Telegraph.

Зазначається, що виконавчий директор компанії Bioscience Resource Project (США) Джонатан Латем припустив, що коронавірус спочатку еволюціонував у тілі хворого китайського шахтаря. За його версією, чоловік захворів ще у 2012 році, а у його тілі раніше невідомий вірус мутував.

Латем пояснив, що у 2012 році одну з недіючих шахт у провінції Юньнань, що за 1500 км від Уханя, відправили очищувати від фекалій кажанів шістьох гірників. Після цього прибирання вся група важко захворіла, а симптоми їх недуги були схожими на коронавірус — жар, кашель, ураження легень. Тоді троє осіб померли, а трьох вдалося врятувати.

Вчений вважає, що під землею китайській гірники заразилися коронавірусом, а вже потім у їх тілі відбулася сотня мутацій, яка призвела до утворення Sars-Cov-2. При цьому пандемію спровокував той факт, що з лабораторії в місті Ухань стався витік медичного зразка, який відбирали у інфікованих у 2012 році шахтарів.

Видання пише, що вчені з Уханського інституту вірусології також були у цій шахті вже після спалаху пандемії і відібрали зразки мишей для вивчення збудників хвороб. А у період з 2012 по 2015 роки поблизу цієї шахти були виявлені 300 різновидів коронавірусів серед яких RaTG13, який на 96,2% схожий з SARS-CoV-2, що робить його найбільш близьким предком збудника COVID-19. Відмінність лише у тому, що перший вірус не може так ефективно проникати у клітини людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними дослідників групи DRASTIC, пандемію коронавірусу у світі спровокували саме кажани.

Також ми писали про природне виникнення коронавірусу.