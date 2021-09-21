Звідки взявся коронавірус насправді: вчені представили нові докази

У печерах Лаосу вчені знайшли кажанів, які є переносниками вірусу, схожого з уханьским штамом

Суперечки про природу коронавірусу не вщухають з 2019 року, коли були зафіксовані перші випадки хвороби в Ухані. Тепер же вчені поділилися результатами нового дослідження, яке має докази природного походження COVID-19.

Відкриття зробили експерти Університету Пастера в Парижі і Лаоського національного університету, йдеться в Research Square.

Так, в вапнякових печерах Лаосу вчені знайшли кажанів, які є переносниками вірусу, схожого з Уханьским штамом ковіду. Йдеться про підковоносих кажанів, які були заражені трьома видами коронавірусу одночасно.

Дослідники вважають, що дані три види вірусу можуть загрожувати людині при прямому контакті з інфікованими тваринами і в подальшому, і зараз продовжують вивчати зразки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні нарешті з’явилася можливість визначати складність коронавірусних штамів "на місці", без відправки біоматеріалів за кордон.

Також нагадаємо, що в нашій країні кількість громадян, які повністю завершили курс вакцинації, перевищує 5,1 мільйона.