Укр

Откуда взялся коронавирус на самом деле: ученые представили новые доказательства

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Подковоносые летучие мыши
Подковоносые летучие мыши

В пещерах Лаоса ученые нашли летучих мышей, которые являются переносчиками вируса, схожего с уханьским штаммом

Споры о природе коронавируса не утихают с 2019 года, когда были зафиксированы первые случаи болезни в Ухане. Теперь же ученые поделились результатами нового исследования, которое имеет доказательства природного происхождения COVID-19.

Открытие сделали эксперты Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета, говорится в Research Square.

Так, в известняковых пещерах Лаоса ученые нашли летучих мышей, которые являются переносчиками вируса, схожего с уханьским штаммом ковида. Речь идет о подковоносых мышах, которые были заражены тремя видами коронавируса одновременно. 

Исследователи полагают, что данные три вида вируса могут угрожать человеку при прямом контакте с инфицированным животным и в дальнейшем, и сейчас продолжают изучать образцы.

Ранее мы сообщали, что в Украине наконец-то появилась возможность определять сложность коронавирусных штаммов "на месте", без отправки биоматериалов за границу.

Также напомним, что в нашей стране количество граждан, которые полностью завершили курс вакцинации, превышает 5,1 миллиона.

Теги:
#Летучие мыши #Ухань #Коронавирус #Новый коронавирус
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