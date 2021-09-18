В Украине смогут выявлять штаммы коронавируса

Ранее Минздрав сотрудничал с референс-лабораториями в других странах

В Украине наконец-то появилась возможность определять сложность коронавирусных штаммов «на месте», без отправки биоматериалов за границу. О появлении новой техники для секвенирования рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко на личной Facebook-странице.

По словам чиновника, первый аппарат, помогающий понять, какие штаммы COVID-19 циркулируют в стране, появился в Центре общественного здоровья. Ранее же украинским исследователям приходилось сотрудничать с лабораториями в других странах, куда отправлялись частички биологических материалов для дополнительных анализов.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование в системе общественного здоровья — это вопрос национальной безопасности", — подчеркнул Виктор Ляшко в своей публикации.

Также министр добавил, что уже в скором времени похожее оборудование обязательно появится в других регионах страны. Это будет стимулировать более оперативное реагирование медицинской системы на вызовы коронавирусной пандемии.

Помимо секвенаторов Минздрав также выделил деньги на закупку автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК, техники для амплификации (выявления раздражителя), а также робо- и автоматизированных систем для проведения дальнейших анализов при минимальном количестве специалистов.

Чиновники также пообещали, что в 2022 году из бюджета могут выделить дополнительное финансирование на улучшение состояние материально-технической базы украинских лабораторий.

Напомним, ранее «Телеграф» сообщал, что в Украине уже вторые сутки подряд коронавирусная статистика преодолевает психологический рубеж в шесть тысяч новых случаев.

Также мы сообщали, что украинцы могут столкнуться с дефицитом ИВЛ-аппаратов в больницах при новой волне ковида.