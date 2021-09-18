В Україні зможуть виявляти штами коронавірусу

Раніше МОЗ співпрацювало із референс-лабораторіями в інших країнах

В Україні нарешті з’явилася можливість визначати складність коронавірусних штамів «на місці», без відправки біоматеріалів за кордон. Про появу нової техніки для секвенування розповів глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко на особистій Facebook-сторінці.

За словами чиновника, перший апарат, котрий допомагає зрозуміти, які штами COVID-19 циркулюють в країні, з’явився у Центрі громадського здоров’я. Раніше ж українським дослідникам доводилося співпрацювати із лабораторіями в інших країнах, куди відправлялися частинки біологічних матеріалів для додаткових аналізів.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування в системі громадського здоров’я — це питання національної безпеки", — підкреслив Віктор Ляшко у своїй публікації.

Також міністр додав, що вже незабаром схоже обладнання обов’язково з’явиться в інших регіонах країни. Це буде стимулювати більш оперативне реагування медичної системи на виклики коронавірусної пандемії.

Крім секвенаторів, МОЗ також виділив гроші на закупівлю автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК, техніки для ампліфікації (виявлення подразника), а також робо- та автоматизованих систем для проведення подальших аналізів за мінімальної кількості фахівців.

Чиновники також пообіцяли, що у 2022 році з бюджету можуть виділити додаткове фінансування на поліпшення стану матеріально-технічної бази українських лабораторій.

Нагадаємо, раніше «Телеграф» повідомляв, що в Україні вже другу добу поспіль коронавірусна статистика долає психологічний рубіж у шість тисяч нових випадків.

Також ми повідомляли, що українці можуть зіткнутися із дефіцитом ШВЛ-апаратів у лікарнях під час нової хвилі ковіду.