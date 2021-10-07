Досвяткувалися: після Дня міста в Мелітополі більше нікуди класти ковідних хворих

Міська влада стурбована зростанням захворюваності, проте його зв’язок з проведенням масових святкових заходів заперечують

Незважаючи на попередження медиків про те, що восени Україну накриє третя "коронавірусна" хвиля і слід вжити заходів щодо попередження захворюваності, до цієї проблеми в деяких містах поставилися "філософськи" — тобто, чому бути, того не минути. І продовжували жити активним життям, як і в щасливі докоронавірусні часи.

Свято вдалося на славу

Так в Мелітополі Запорізької області в останній вікенд вересня традиційно відзначається День міста. Завдяки децентралізації місто буквально на очах змінюється в кращу сторону, тому і свята тут замислюються і проводяться яскраві та масштабні. Не змінили цим принципам і в цей раз. Навіть більше: 237-ю річницю "Медового міста" розтягнули на цілий тиждень, щоб в кожному мікрорайоні пройшли "мінісвята". Насиченими видалися і вихідні: "Мелітополь сьогодні перетворився в місто суцільного свята. Ярмарки, території смачної їжі, урочистості, зоряний футбол і головний концерт за участю народної артистки України Тіни Кароль — таким буде перший день святкування Дня міста 25 вересня" — повідомляв сайт Мелітопольської міської ради.

Хедлайнером концерту була Тіна Кароль

Крім того, тут встигли урочисто відзначити 100-річчя міського краєзнавчого музею, провести перенесений через весняний локдаун Всеукраїнський фестиваль духової та естрадної музики "Таврійські сурми", спортивний чемпіонат, V Молодіжний фестиваль національних культур "Віра. Надія. Любов". Був ще ряд менш помпезних подій.

Програма свята була насиченою

Тільки побачивши анонсовану програму святкування, багато мелітопольців висловлювали стурбованість, як це позначиться на здоров’ї городян, вважаючи, що носіння масок і дистанція в півтора метра на таких заходах не дотримуються. Міська влада тривоги не висловлювала, хоча і закликала дотримуватися заходів безпеки індивідуально.

Ліжка стоять в коридорах лікарні

І ось результат: у перший тиждень жовтня в місті вже заповнена інфекційна лікарня, яку терміново реконструювали взимку і навесні в розпал коронавірусу. І не тільки вона. Ліжка з пацієнтами розміщують в коридорах. "На сьогодні госпіталь в Мелітополі розташований в чотирьох будівлях: інфекційної лікарні, колишнього дитячого санаторію, інфекційному відділенні колишньої Центральної районної лікарні, а також в терапевтичному відділенні колишнього гінекологічного корпусу пологового будинку" — повідомив в.о. начальника Мелітопольського міського відділу охорони здоров’я Сергій Селевіч.

Свіже зведення по коронавірусу

З 7 жовтня прийом пацієнтів в стаціонар ковідних госпіталів Мелітополя припинений, і нових хворих тимчасово будуть відвозити в сусіднє смт Якимівка — там за рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС відкритий госпіталь на 70 ліжок.

Критичну ситуацію підтверджує і директор багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування Лариса Саприкіна: "Рівень смертності високий. Кількість летальних випадків — 3-4 в добу. І це здебільшого люди від 70 до 90 років". За словами медика, пацієнтів доставляють в лікарню пізно, після декількох днів лікування вдома, через що вони відразу потрапляють в реанімаційне відділення. До того ж практично всі вони мають різні хронічні захворювання, що ускладнюють перебіг хвороби.

Втім, не на камеру та анонімно місцеві медпрацівники повідомили "Телеграфу", що, на їхню думку, реальну картину захворюваності влада приховує і кількість хворих городян більша. "Дуже важка обстановка! І якби менше брехали всюди та вже б закрили все давно, то було б легше. Ось дивіться: у нас отримано понад 200 позитивних результатів тестів, а в Запоріжжя, в область, йде інформація, що тільки у 15 осіб підтверджений коронавірус "- так заявив один з терапевтів.

Городяни хворіють, хворіють цілі родини, при цьому, не відразу здогадуючись, що у них COVID-19. Більшість вважає, що це звичайна застуда і не поспішають звертатися до лікаря, особливо, якщо є можливість залишитися або працювати вдома. Примітно, що є охочі вакцинуватися і є вакцини, ось тільки їм не завжди вдається "зустрітися". Деякі городяни зізнаються, що давним-давно записалися на щеплення від коронавірусу у сімейних лікарів, але запрошення на укол так і не отримали.

Свята проходять — хворі залишаються

Примітно, що керівники та медверхівка міста не схильні вважати, що саме багатолюдні свята стали причиною зростання захворювань — нібито, таке зростання зараження почалося після 1 вересня, як тільки діти пішли в школу. Лариса Саприкіна як професійний епідеміолог, коментуючи журналістам ситуацію, сказала, що слід було вживати превентивних заходів раніше і жорсткіше. Тоді тим більше дивно, чому День міста не відзначили скромніше?

На концерт "зірок" прийшли тисячі глядачів

А ось частина городян саме в масових гуляннях бачить причину аншлагу в ковідних лікарнях: "Погуляли знатно — тепер вигрібаємо та обурюємося. Хіба це не прогнозувалося? Та тільки хто слухав!", "Мені здається, пора обов’язковим пунктом в контракт вставляти вимогу про показ ролика про ковід на початку і в кінці концерту, про необхідність масок, дистанції та іншого".

Який зв’язок між масовими заходами і зараженнями ковідом?

Варто відзначити, що в подібній ситуації зараз перебуває й обласний центр. Запоріжжя свій день народження відзначає в першу суботу жовтня і гуляє так до наступних вихідних, на які припадає традиційний Покровський ярмарок, козацькі забави на острові Хортиця, концерти місцевих творчих колективів та гостей, маса розважальних заходів, святковий салют і феєрверк. До речі, на головному концерті нині мав виступити Pianoбой.

Глядачі були без масок Глядачі були без масок Глядачі були без масок

Покровський ярмарок вже напередодні вирішено було скасувати через карантин і заради економії коштів. До того ж зовсім недавно Запоріжжя втратило свого градоначальника — Володимир Буряк подав у відставку, посилаючись на здоров’я, що похитнулося. При тому, що Запорізька область впритул підійшла до критеріїв "червоної" зони епіднебезпеки, швидше за все, ні концертів, ні інших гулянь в ці жовтневі дні в місті не буде.

Маршрутки беруть з боєм

А у мелітопольців з’явилася нова проблема — як дістатися на роботу, до навчального закладу, на заняття гуртків і секцій, а також в лікувальні установи, які з недавніх пір зосереджені на одній з околиць міста. Річ у тому, що з 7 жовтня на транспорті (а в Мелітополі існують тільки маршрутні мікроавтобуси) рішенням міської комісії з ТЕБ та НС введені жорсткі обмеження. Маршрутки тепер ходять за графіком: з 6 до 9 ранку і з 16 до 19 ввечері. В інший час можна пересуватися пішки або на таксі.

Крім того, щоб потрапити в транспортний засіб, треба пред’явити ковідні сертифікати або негативні результати ПЛР-тестів, учням слід було мати довідки з навчального закладу. Але теорія, як завжди, не збіглася з практикою: навіть ті, хто вакцинований двічі, не всі мають паперові сертифікати, у когось не спрацювала "Дія", школярів не встигли забезпечити довідками. Хтось взагалі виявився не в курсі нововведень. Та й самих мікроавтобусів виїхало на маршрути набагато менше, ніж зазвичай, бо є і водії не вакциновані.

Школярам потрібні ... довідки, що вони вчаться

В результаті в перший же день на зупинках спостерігалися стовпотворіння і скандали, городяни в соцмережі скаржилися, що водії масово відмовляють у перевезенні дітям без довідок і ті змушені мерзнути на вулиці. "Я з далекого кінця міста вранці не міг виїхати на роботу, — скаржиться Михайло. — У мене є сертифікат, але одні маршрутки не брали стоячих пасажирів, інші, навпаки, були забиті під зав’язку і проїжджали без зупинки повз нас. Таксисти за ту ж саму відстань брали з пасажира потрійну плату". Сьогодні чоловікові пощастило — їх з дружиною підвіз знайомий на авто, але він переживає, що буде в наступні дні, бо платити двічі в день по 15 гривень за проїзд він не готовий.

У другій половині дня в місцевому сегменті Фейсбуку з’явилися заклики 8 жовтня прийти під стіни мерії, щоб висловити свій протест проти транспортних обмежень. Чи багато охочих прийде протестувати та головне, чи принесе це позитивні результати — невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в яких містах України найбільше важких випадків коронавірусу.