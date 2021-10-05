Фото дня: доктор наочно показав, як погіршилася ситуація з коронавірусом у Львові

Швидкі привезли в лікарню 81 пацієнта і вишикувалися в чергу

У Львові 5 жовтня госпіталізували з коронавірусом 81 людину, в зв’язку з чим у місцевої інфекціонки вишикувалася ціла черга з автомобілів "швидкої допомоги".

Знімок опублікував на своїй сторінці в "Фейсбуці" український доктор Тарас Жиравецький, іменувавши його як "Фото дня".

Медик каже, що ситуація склалася дуже непроста, і просить людей бути свідомими і дотримуватися всіх правил карантину.

Відзначимо, що за минулу добу у Львівській області коронавірус підтвердився у 592 осіб, а від його ускладнень померло 25 пацієнтів.

Таким чином, Львів опинився за крок від "червоної" зони карантину і вже майже увійшов в неї. Відповідну заяву зробив мер міста Андрій Садовий.

"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, за кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності", — сказав градоначальник.

В основному, ті, хто потрапив до львівських лікарень, не були вакциновані.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 5 жовтня, в Україні зафіксували 9846 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч більше, ніж добою раніше.