Львів входить у "червону" зону: мер міста озвучив невтішний прогноз щодо коронавірусу
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У Львові за останні дні госпіталізують хворих десятками, а з лікарень не виписують нікого
Львів опинився за крок до "червоної" зони карантину та вже майже увійшов у неї. Про це свідчить динаміка госпіталізацій та приріст нових хворих за останні дні.
Відповідну заяву у понеділок, 4 жовтня, озвучив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, входження Львова у "червону" зону епідемічних обмежень цілком ймовірне, адже кількість нових хворих та приріст госпіталізованих громадян за останні два дні значно збільшилася.
"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях", — заявив мер Львова.
Садовий зазначив, що майже 95% пацієнтів, які потрапили з коронавірусом у лікарню, були не вакцинованими. При цьому, майже всі школи міста вийшли на рівень вакцинації у 80%.
Крім того, через стрімкий ріст хворих у Львові довелося відкрити ще одну COVID-лікарню.
"За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні", — резюмував мер Львова, зазначивши, що вакцинація від коронавірусу є необхідністю.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, станом на ранок понеділка, 4 жовтня, в Україні сім областей опинилися за крок від "помаранчевої" зони карантину.
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