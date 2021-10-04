Львів входить у "червону" зону: мер міста озвучив невтішний прогноз щодо коронавірусу

У Львові за останні дні госпіталізують хворих десятками, а з лікарень не виписують нікого

Львів опинився за крок до "червоної" зони карантину та вже майже увійшов у неї. Про це свідчить динаміка госпіталізацій та приріст нових хворих за останні дні.

Відповідну заяву у понеділок, 4 жовтня, озвучив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, входження Львова у "червону" зону епідемічних обмежень цілком ймовірне, адже кількість нових хворих та приріст госпіталізованих громадян за останні два дні значно збільшилася.

"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях", — заявив мер Львова.

Садовий зазначив, що майже 95% пацієнтів, які потрапили з коронавірусом у лікарню, були не вакцинованими. При цьому, майже всі школи міста вийшли на рівень вакцинації у 80%.

Крім того, через стрімкий ріст хворих у Львові довелося відкрити ще одну COVID-лікарню.

"За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні", — резюмував мер Львова, зазначивши, що вакцинація від коронавірусу є необхідністю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, станом на ранок понеділка, 4 жовтня, в Україні сім областей опинилися за крок від "помаранчевої" зони карантину.