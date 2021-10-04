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В Україні сім областей - за крок від "помаранчевої" зони: де ситуація найгірша

Автор
Анна Дворовенко
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Показники у деяких регіонах значно перевищують норму Новина оновлена 04 жовтня 2021, 11:29
Показники у деяких регіонах значно перевищують норму

Найбільше до "помаранчевої" зони наблизилася Харківщина

Попри той факт, що коронавірус в Україні після вихідних різко змінив динаміку, сім областей все ж опинилися за крок від "помаранчевої" зони карантину. Рівень госпіталізацій у деяких регіонах значно перевищує норму.

Про це у понеділок, 4 жовтня, свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У список регіонів, які опинилися за крок від посилення карантину, потрапили: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

При цьому на Харківщині норму перевищили одразу три показники — рівень госпіталізацій (68,6% при нормі менше 60), завантаженість ліжок киснем (66,4%) та приріст нових хворих (21,4% при нормі менше 20).

У Чернівецькій області кілька днів поспіль зашкалює рівень госпіталізацій. Схожа ситуація і на Запоріжжі, де останні два дні фіксують високий рівень госпіталізацій та динаміки захворюваності на COVID-19.

У Сумській області та на Житомирщині норму перевищив коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу — 22,7% і 20,2% відповідно при нормі менше 20.

А на Херсонщині за минулу добу підскочив рівень і динаміка госпіталізацій, у той час як на Рівненщині перевищила норму лише динаміка.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, по всій території України наразі діють обмеження "жовтої" зони карантину.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона
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