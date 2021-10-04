В Україні сім областей - за крок від "помаранчевої" зони: де ситуація найгірша
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Найбільше до "помаранчевої" зони наблизилася Харківщина
Попри той факт, що коронавірус в Україні після вихідних різко змінив динаміку, сім областей все ж опинилися за крок від "помаранчевої" зони карантину. Рівень госпіталізацій у деяких регіонах значно перевищує норму.
Про це у понеділок, 4 жовтня, свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
У список регіонів, які опинилися за крок від посилення карантину, потрапили: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
При цьому на Харківщині норму перевищили одразу три показники — рівень госпіталізацій (68,6% при нормі менше 60), завантаженість ліжок киснем (66,4%) та приріст нових хворих (21,4% при нормі менше 20).
У Чернівецькій області кілька днів поспіль зашкалює рівень госпіталізацій. Схожа ситуація і на Запоріжжі, де останні два дні фіксують високий рівень госпіталізацій та динаміки захворюваності на COVID-19.
У Сумській області та на Житомирщині норму перевищив коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу — 22,7% і 20,2% відповідно при нормі менше 20.
А на Херсонщині за минулу добу підскочив рівень і динаміка госпіталізацій, у той час як на Рівненщині перевищила норму лише динаміка.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, по всій території України наразі діють обмеження "жовтої" зони карантину.
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