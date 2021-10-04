Укр

В Украине семь областей — в шаге от "оранжевой" зоны: где ситуация хуже всего

Автор
Анна Дворовенко
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Показатели в некоторых регионах значительно превышают норму Новость обновлена 04 октября 2021, 11:29
Показатели в некоторых регионах значительно превышают норму

Больше всего к "оранжевой" зоне приблизилась Харьковщина

Несмотря на тот факт, что коронавирус в Украине после выходных резко изменил динамику, семь областей все же оказались в шаге от "оранжевой" зоны карантина. Уровень госпитализаций в некоторых регионах значительно превышает норму.

Об этом в понедельник, 4 октября, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В список регионов, которые оказались в шаге от усиления карантина, попали Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

При этом на Харьковщине норму превысили сразу три показателя — уровень госпитализаций (68,6% при норме меньше 60), загруженность коек кислородом (66,4%) и прирост новых больных (21,4% при норме меньше 20).

В Черновицкой области несколько дней подряд зашкаливает уровень госпитализаций. Похожая ситуация и в Запорожье, где последние два дня фиксируют высокий уровень госпитализаций и динамики заболеваемости COVID-19.

В Сумской области и в Житомирской норму превысил коэффициент обнаружения новых случаев коронавируса — 22,7% и 20,2% соответственно при норме менее 20.

А на Херсонщине за минувшие сутки подскочил уровень и динамика госпитализаций, в то время как в Ровенской области превысила норму только динамика.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по всей территории Украины пока действуют ограничения "желтой" зоны карантина.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона
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