Укр

Львов входит в "красную" зону: мэр города озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Львов может попасть в красную зону Новость обновлена 04 октября 2021, 15:54
Львов может попасть в красную зону

Во Львове за последние дни госпитализируют больных десятками, а из больниц не выписывают никого

Львов оказался в шаге от "красной" зоны карантина и уже почти вошел в нее. Об этом свидетельствует динамика госпитализаций и прирост новых больных за последние дни.

Соответствующее заявление в понедельник, 4 октября, озвучил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, вхождение Львова в "красную" зону эпидемических ограничений вполне вероятно, ведь количество новых больных и прирост госпитализированных граждан за последние два дня значительно вырос.

"Мы красной зоны не избежим мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", — заявил мэр Львова.

Садовой отметил, что почти 95% пациентов, попавших с коронавирусом в больницу были не вакцинированными. При этом, почти все школы города вышли на уровень вакцинации в 80%.

Кроме того, из-за стремительного роста больных во Львове пришлось открыть еще одну COVID-больницу.

"За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня", — резюмировал мэр Львова, отметив, что вакцинация от коронавируса является необходимостью.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по состоянию на утро понедельника, 4 октября, в Украине семь областей оказались в шаге от "оранжевой" зоны карантина.

Теги:
#Львов #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
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