Одеська інфекційка про ситуацію з COVID-19: "Місця заповнені ще не всі, але ми близькі до цього"

Деякі громадяни надходять в медустанови в критичному стані, коли врятувати їх практично неможливо

Днями на своїй Facebook-сторінці Віктор Лобач — голова Іванівської селищної ради, що на Одещині, опублікував пост про трагедію, яка спіткала сім’ю колишніх жителів смт Іванівка. Подружжя 58-ми та 60-х років захворіли на коронавірус, і деякий час лікувалися вдома. Але коли страшна хвороба зайшла надто далеко, з різницею в пару днів їх відправили на лікування в Одеську інфекційну лікарню. Однак медики виявилися безсилі — 26 вересня спочатку помер чоловік, а всього через пів години померла і дружина.

Віктору Лобачу, посилаючись на брата покійного, довелося спростовувати чутки, які поширилися селищем, що нещасні померли як тільки їм зробили щеплення. Насправді вони не були вакциновані. Родич померлого чоловіка попросив керівника громади: «Розкажіть всім, щоб люди обережно ставилися до найціннішого — свого життя — і не займалися самолікуванням вдома».

Голова селищної ради сподівається, що, дізнавшись цю сумну історію, хтось все ж змінить свою думку про вакцинацію, що значно підвищує шанси не заразитися або просто вижити при захворюванні. "Хоча, звичайно, всі ви маєте право своїм життям розпоряджатися як забажаєте" — резюмує Лобач.

Директор Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова коментувати цей випадок відмовилася, вважаючи, що це буде нетактовно стосовно родичів. І обмежилася однією реплікою: "Вони пізно надійшли". Зате про те, що в ці дні відбувається в підпорядкованій лікарні, розповіла докладно.

Світлана Лаврюкова і сама перехворіла, і вакцинована

"Порівнювати з іншими періодами сьогоднішню ситуацію поки що складно, але вона досить важка на мою, і не тільки на мою думку, - каже Світлана Яківна. — Наша статистика нічим не відрізняється від статистики по Україні. Відзначається зростання захворюваності коронавірусною інфекцією і, на жаль, дуже високий відсоток важких хворих — набагато вище, ніж він був, наприклад, рівно рік тому. У квітні була подібна ситуація, але зараз кількість важких хворих набагато більша. І киснезалежних пацієнтів багато, а до нас надходять, в основному, пацієнти важкі, хворих середньої тяжкості у нас практично немає".

При цьому, за словами медика, якщо частина одеситів надходить в пізні терміни від початку хвороби в тяжкому стані, то інша, здавалося б, вчасно — в перші три доби з моменту захворювання, але теж в дуже важкому стані.

"Є і літні пацієнти у віці після 60-х, є хворі до 60-х років. Останніх, звичайно, набагато менше, проте, вони є. Про дітей нічого не можу сказати, їх приймає дитяча клінічна лікарня".

Світлана Яківна підтверджує, що більшість пацієнтів належать до груп ризику.

"Багато людей з ожирінням, пацієнти з гіпертонією, захворюваннями серця, важкими хронічними захворюваннями легенів, з венозною недостатністю. Практично всі пацієнти, віком за 60 років мають цукровий діабет. Деякі пацієнти про свої хвороби, і в тому числі про цукровий діабет, дізнаються вже в стаціонарі. До цього вони не перевірялися".

На недолік такого необхідного для людей з пневмонією кисню лікарня не скаржиться, але витрачає його багато, мовляв, у неї достатня кількість концентраторів і централізована подача кисню, просто споживання його — не менше 3-х тонн на добу.

"Місця заповнені ще не всі, але ми близькі до цього. На сьогодні ми розгорнули для приймання ковідних хворих 310 ліжок. На ранок п’ятниці, 1 жовтня, у нас було 262 хворих".

Одеса, дані по "короні" на 3 жовтня 2021 року

До кінця тижня кількість зайнятих лікарняних ліжок збільшилася до 275. При цьому 194 перебували у важкому стані без підключення до штучної вентиляції легенів, шестеро перебували на ШВЛ. А днями по Одеській області була зафіксована найбільша смертність в Україні — за одну добу підступна хвороба забрала 27 осіб.

Кого більше на лікарняних ліжках — чоловіків чи жінок — директор медустанови відповісти не взялася, пояснивши, що візуально ні ті, ні інші не переважають, а сама лікарня таку статистику не веде. А ось за даними Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, всього з моменту початку фіксації хвороби, жінок в Одесі захворіло майже на 10 тисяч більше, ніж чоловіків: 41277 проти 31363 із загальної кількості 72640 осіб.

Жінок захворіло майже на 10000 більше, ніж чоловіків

Як і у всій Україні, в Одеській області теж циркулює штам "Дельта".

За словами Лаврюкової, щодоби в лікарню надходить від 22-х до 27-ми, а то і 30 осіб. З них вакцинованих буває один-два — хто одноразово, хто дворазово, різними вакцинами.

"І все ж, — підкреслю, — у них захворювання протікає не так важко, як у невакцинованих. Це ми реально помічаємо".

Ну як не дізнатись, чим невакциновані пояснюють свою беззбройність перед COVID-19?

"Причин багато різних. Ви ж знаєте, що прихильників і противників вакцинації — будь-якої вакцинації, в тому числі й проти коронавірусної інфекції, помирити неможливо — кожен залишається при своїй думці, - скрушно каже керівник медустанови. — Є люди, цілком грамотні, навіть медично грамотні, але у них є установка: "Я — категоричний противник щеплень". Є категорія пацієнтів, які налаштовані проти щеплень взагалі, ні самі не прищеплюються, ні дітей не прищеплюють і від інших інфекцій теж. Така кампанія триває давно, ще з 80-х років. Деякі пояснюють тим, що у світової спільноти ще мало досвіду застосування цих вакцин".

Директор Одеської інфекційної лікарні згадує, що її співробітники почали робити щеплення на початку березня. Світ же, як відомо, почав прищепну кампанію на пару місяців раніше.

"Досвіду у всіх мало — скільки тримається імунітет, як вакцина діє — ось вони ц обережні. Ще частина людей вичікує кілька місяців після перенесеної, часом важко, хвороби. Коли люди запитують, яка вакцина краще — на це питання певно відповісти не можна, адже часу пройшло всього нічого. Але я так скажу: найкраща вакцина та, що є в наявності і якою треба зробити щеплення, щоб себе убезпечити".

Світлана Яківна зазначає, що потрапляли до лікарні й люди, повторно хворі на коронавірус після легкого перебігу хвороби, але таких випадків серед пацієнтів було всього 2 чи 3. І єдиний такий випадок спостерігався серед співробітників "інфекційки".

"Ну а тепер у нас 88% співробітників вакцинувалися, можна сказати, що практично всі. Є тільки кілька людей, які перехворіли недавно і поки не вакциновані. Я і перехворіла в березні, і недавно повністю вакцинована "Коронаваком".

Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб нагадує, що найкращим захистом від COVID-19 і його важких форм є вакцинація. В Одесі можна безплатно зробити щеплення від COVID-19 в центрах масової вакцинації та в стаціонарних кабінетах щеплення у всіх Центрах первинної медичної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі люди, які планують виїзд за кордон, готові платити й платять по кілька тисяч гривень за фіктивні сертифікати про вакцинацію, яку не проводили.

А через те, що представники педагогічних колективів не поспішали на пункти вакцинації, велика кількість навчальних закладів України з входженням областей в "жовту зону" повинна була припинити свою роботу в реальному режимі.