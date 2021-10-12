Обов'язкова вакцинація для вчителів: чи дійсно у цьому є необхідність

Щеплення від коронавірусу стануть обов'язковими для освітян з 7 листопада

В Україні ситуація з коронавірусом за останній час суттєво ускладнилася — майже у 95% нових хворих виявляють штам "Дельта", який має здатність дуже швидко поширюватися у закритих приміщеннях, якими і є школи. Не всі освітяни погоджуються з тим, що їм обовʼязково потрібно робити щеплення від COVID-19.

"Телеграф", спираючить на дані Міністерства охорони здоровʼя зʼясовував, чому щеплення для викладачів є такими необхідними.

Перш за все варто зазначити, що освітяни не дарма входять у пріоритетну групу вакцинації. Щодня вони контактують с сотнями людей, більшість з яких — діти. А той факт, що коронавірус у закритих приміщеннях — в числі яких школи, дитсадки, інші заклади освіти — розповсюджується значно швидше, дає підстави вважати, що вони можуть стати епіцентром поширення COVID-19.

Саме через це зʼявилася необхідність масового щеплення педагогів, а після того як в Україні спостерігали масову хвилю відмов від COVID-щеплень, вакцинацію для освітян зробили обовʼязковою.

Після посилення карантину в Україні стала обовʼязковою умова 80% вакцинованих представників у кожній школі, у інакшому випадку — такий заклад переводять на дистанційне навчання. А якщо взяти до уваги той факт, що влітку 2020 року 17 тис. населених пунктів України не мали доступу до швидкісного інтернету і дистанційне навчання там ставало неможливим, то можна зробити висновок, що для отримання якісної освіти дітям просто необхідно ходити у школу. Такої ж думки і самі учні — 65% дітей надали би перевагу традиційній, очній, формі навчання, якби мали такий вибір.

Тому можна зробити висновок, що вакцинація освітян від коронавірусу — необхідна як для самих працівників шкіл і збереження їх здоровʼя, так і для школярів, які прагнуть здобувати якісну освіту у школах. Більше того, щеплення від COVID-19 дозволяють стримувати поширення коронавірусу.

Додамо, що за свіжими даними Міністерства освіти та науки, найкращі показники з вакцинації освітян фіксують у Миколаївській, Харківській та Луганській областях. При цьому у шести регіонах відсоток вакцинації серед вчителів не досяг необхідних 80%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, станом на початок жовтня в Україні найкращі темпи вакцинації освітян фіксували у Луганській області та Києві, а найповільнішими були Львівщина та Херсонщина. Однак, кількість щеплень різко почала збільшуватися при введенні в країні "жовтої" зони карантину.

Для того, щоб стримати поширення коронавірусу, влада зробила вакцинацію обовʼязковою для деяких категорій громадян. У їх число потрапили і освітяни.