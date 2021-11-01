Укр

Декоммунизация по-украински? Во Львове произошла стычка на барахолке с антиквариатом из-за медалей СССР (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Значки с символикой СССР стали причиной столкновений во Львове Новость обновлена 01 ноября 2021, 10:19
Значки с символикой СССР стали причиной столкновений во Львове

Продавец медалей с символикой СССР уверял, что он продает их для коллекции

Во Львове, который перешел в "красную" зону карантина, на одной из местных барахолок с антиквариатом произошла стычка между продавцами и несколькими молодыми ребятами, которым не понравилась продажа предметов с символикой СССР.

Инцидент, произошедший в воскресенье, 31 октября, попал на видео и появился в Telegram-канале "Всевидящее око".

Судя по опубликованным кадрам, спор завязался между пожилым мужчиной, продававшим предметы с символикой СССР, и молодым человеком, которому этот факт не понравился. Оба мужчины говорили на повышенных тонах. В диалоге выяснилось, что оба – участники боевых действий. Старший мужчина – афганец, младший – участвовал в российско-украинской войне на Донбассе.

Кроме того, старший мужчина обвинил молодых людей в том, что половину его значков украли, а продавал их он только для коллекции.

В комментариях к видео граждане, как обычно, разделились на два лагеря — кто-то писал о том, что продажа предметов с символикой СССР запрещена и давно пора прикрывать эти барахолки.

Еще часть пользователей сети встала в защиту пожилых людей и в их действиях не увидела ничего страшного. Люди указывали, что продажа антиквариата законом не запрещена, а дедушки продажей значков и медалей пытаются заработать себе на жизнь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе покупатели без масок устроили скандал в магазине и "прогулялись" в отделение полиции.

Теги:
#Львов #Драка #СРСР #Запрещенная символика
Коронавирус
Харьков
Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Национальный авиационный университет
Максим Луцкий лоббирует застройку НАУ его же соратником: почему история может закончиться уголовным делом
Дата публикации
Категория
Избирательные участки с самого утра работали на полную
В Харькове прошли выборы нового мэра: главное (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Жителям и гостям Киева лучше вакцинироваться для свободы действий
Киев перешел в "красную" зону: что можно и что запрещено
Дата публикации
Категория
В первые дни ноября будет тепло, но ожидаются дожди
Как долго продержится теплая погода в Украине: прогноз на неделю