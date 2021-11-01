Декоммунизация по-украински? Во Львове произошла стычка на барахолке с антиквариатом из-за медалей СССР (видео)

Продавец медалей с символикой СССР уверял, что он продает их для коллекции

Во Львове, который перешел в "красную" зону карантина, на одной из местных барахолок с антиквариатом произошла стычка между продавцами и несколькими молодыми ребятами, которым не понравилась продажа предметов с символикой СССР.

Инцидент, произошедший в воскресенье, 31 октября, попал на видео и появился в Telegram-канале "Всевидящее око".

Судя по опубликованным кадрам, спор завязался между пожилым мужчиной, продававшим предметы с символикой СССР, и молодым человеком, которому этот факт не понравился. Оба мужчины говорили на повышенных тонах. В диалоге выяснилось, что оба – участники боевых действий. Старший мужчина – афганец, младший – участвовал в российско-украинской войне на Донбассе.

Кроме того, старший мужчина обвинил молодых людей в том, что половину его значков украли, а продавал их он только для коллекции.

В комментариях к видео граждане, как обычно, разделились на два лагеря — кто-то писал о том, что продажа предметов с символикой СССР запрещена и давно пора прикрывать эти барахолки.

Еще часть пользователей сети встала в защиту пожилых людей и в их действиях не увидела ничего страшного. Люди указывали, что продажа антиквариата законом не запрещена, а дедушки продажей значков и медалей пытаются заработать себе на жизнь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе покупатели без масок устроили скандал в магазине и "прогулялись" в отделение полиции.