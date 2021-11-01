Киевляне просят власти города разрешить младшим классам школ учиться очно - депутат Маленко

Родителям младшеклассников не с кем оставить детей дома на время "дистанционки"

В Киеве ввиду перехода города в "красную зону" зарегистрировали петицию с просьбой разрешить очную форму обучения в школах для 1-4 классов при условии 100% вакцинации персонала учебного заведения.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает депутат горсовета от фракции "Голос" Григорий Маленко.

Он отметил, что ныне Киев находится в "красной зоне" эпидемиологической опасности, введу чего столичные школы переходят в дистанционный режим. При этом будут работать садики и университеты, где у всех работников есть документ о получении полного курса вакцинации.

"Поэтому понятно, что у многих родителей, особенно у тех, кто имеет полный курс прививок — и будет ходить на работу в обычном режиме, возник вопрос: как сочетать это с дистанционным режимом обучения ребенка? Ведь оплачиваемый отпуск получить не получится, а оставить ребенка 6-10 лет большинству не на кого", — пишет депутат.

Он также отметил, что такая противоэпидемиологическая мера как обучение младших классов на "удаленке" противоречит соответствующему Постановлению Кабмина Украины, позволяющему учащимся 1-4 классов учиться в обычном режиме, при условии прохождения 100% вакцинации работников школ.

По словам Маленко, как следствие, киевляне инициировали петицию №10781, которая уже набрала 8000 подписей. В ней родители просят разрешить обучение учащихся 1-4 классов при объявлении красной зоны при 100% вакцинации работников школы.

"К сожалению, процедура рассмотрения петиций достаточно длительная, поэтому решил включиться лично, чтобы максимально ускорить решение этого вопроса", — добавил депутат и сообщил, что подписал и направил обращение в КГГА о приведении ограничений "красной зоны" для начальной школы в соответствие с Постановлением Кабмина.

Также он призвал учителей вакцинироваться "и дать возможность учащимся 1-4 классов спокойно посещать школы и получать образование вживую".

"Телеграф" собрал фото- и видео-доказательства того, как же киевляне и гости города проводят свой первый день в "красной" зоне.