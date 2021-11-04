Не выходит на связь: на Киевщине ищут девочку-подростка (фото и приметы)

Девочку ищут родители.

В Киевской области 3 ноября около половины четвертого вечера ушла из дома и с тех пор не выходит на связь София Высицкая.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Девочке 13 лет. Она ушла из своего дома на улице Садовой в пгт Макаров в Бучанском районе. Родители не знают куда она пошла и где находится.

Полиция сообщила, что девочке на вид 14 лет. Рост около 150 см, у нее овальное лицо, темные волосы до плеч и голубые глаза. Девочка худощавая.

София Высицкая

Уходя из дома была с голубым рюкзаком. На ней были надеты темные джинсы, черные кроссовки и коричневая куртка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области разыскивали трех подростков сбежавших из дома в лес — они планировали побег несколько дней. Мальчики успели сделать тайник и спрятаться в кукурузном поле прежде чем их нашли. ЧП произошло в Обуховском районе Киевщины.

Летом на Закарпатье также нашли четверых детей — они пропали в лесу при самостоятельном сборе ягод. Потерявшись принялись собирать грибы и набрали полные ведра. Их искали больше суток.