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Не виходить на зв’язок: на Київщині шукають дівчинку-підлітка (фото та прикмети)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Про місцезнаходження дівчинки просять повідомляти на "102"
Про місцезнаходження дівчинки просять повідомляти на "102"

Дівчинку шукають батьки.

У Київській області 3 листопада близько пів на четверту вечора пішла з дому і відтоді не виходить на зв’язок Софія Висіцька.

Про це повідомляє Національна поліція регіону.

Дівчинці 13 років. Вона пішла зі свого будинку на вулиці Садовій у смт Макарів у Бучанському районі. Батьки не знають, куди вона пішла і де знаходиться.

Поліція повідомила, що дівчинці на вигляд 14 років. Зріст близько 150 см, у неї овальне обличчя, темне волосся до плечей та блакитні очі. Дівчинка худорлява.

Софія Висіцька
Софія Висіцька

Ідучи з дому, була з блакитним рюкзаком. На ній були одягнені темні джинси, чорні кросівки та коричнева куртка.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області розшукували трьох підлітків, які втекли з дому в ліс — вони планували втечу кілька днів. Хлопчики встигли зробити схованку і сховатися в кукурудзяному полі, перш ніж їх знайшли. НП сталася в Обухівському районі Київщини.

Влітку на Закарпатті також знайшли чотирьох дітей — вони зникли у лісі під час самостійного збирання ягід. Загубившись, почали збирати гриби і набрали повні відра. Їх шукали понад добу.

Теги:
#Київська область #Розшук #Зниклий дитина
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