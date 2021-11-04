Укр

В Киеве пьяный мужчина взял девушку в заложницы (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры Новость обновлена 04 ноября 2021, 15:26
Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры

Девушка чудом успела закрыться в ванной

В Киеве пожилой мужчина устроил настоящий захват заложников, сильно перебрав с алкоголем.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции города Киева.

Известно, что нарушителю исполнился 61 год. Гуляя по улице, он попросил незнакомую молодую девушку помочь ему с тяжелыми сумками. Та согласилась донести их ему до квартиры.

Когда они оказались у мужчины дома, тот сразу переменился и начал действовать агрессивно. Девушке не удалось уйти, ведь её с грубой силой затолкали в квартиру и начали кричать. Благо, она сумела добежать до ванной, закрыться там и позвонила в полицию. Правоохранители даже опубликовали запись разговора с потерпевшей.

Сотрудники отреагировали весьма оперативно на случившееся, но по прибытию на место преступления не сразу смогли пройти в квартиру. Нарушитель отказывался сотрудничать и впускать правоохранителей к себе. Поэтому пришлось задействовать спасателей, после чего 61-летний киевлянин был задержан, а его пленница — освобождена.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Милославская на Троещине.

После проверки злоумышленника на алкоголь, оказалось, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,4 промилле).

За свой поступок он может получить до трех лет лишения или ограничения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве уже несколько дней пытаются отыскать военнослужащего, который выписался из больницы, но так и не попал домой.

Теги:
#Киев #Полиция #Заложница
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