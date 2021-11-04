У Києві п’яний чоловік взяв дівчину у заручниці (відео)

Дівчина дивом встигла закритися у ванній

У Києві чоловік похилого віку влаштував справжнє захоплення заручників, сильно перебравши з алкоголем.

Деталі інциденту повідомляє прес-служба поліції міста Києва.

Відомо, що порушнику виповнилося 61 рік. Гуляючи вулицею, він попросив незнайому молоду дівчину допомогти йому з важкими сумками. Та погодилася донести їх до квартири.

Коли вони опинилися у чоловіка вдома, той одразу змінився і почав діяти агресивно. Дівчині не вдалося піти, адже її з грубою силою заштовхали до квартири та почали на неї кричати. На щастя, вона зуміла добігти до ванної, зачинитися там і зателефонувала до поліції. Правоохоронці навіть опублікували запис розмови із потерпілою.

Співробітники поліції відреагували на виклик оперативно, але після прибуття на місце злочину не відразу змогли потрапити до квартири. Порушник відмовлявся співпрацювати та впускати правоохоронців до себе. Тому довелося задіяти рятувальників, після чого 61-річного киянина було затримано, а його бранку — звільнено.

Інцидент стався в одному із багатоквартирних будинків по вулиці Милославській на Троєщині.

Після перевірки зловмисника на алкоголь виявилося, що чоловік перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння (2,4 проміле).

За свій вчинок він може отримати до трьох років позбавлення чи обмеження волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві вже кілька днів намагаються відшукати військовослужбовця, який виписався з лікарні, але так і не потрапив додому.