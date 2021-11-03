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Вийшов зі шпиталю і зник: у Києві четвертий день розшукують військовослужбовця ЗСУ (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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У Києві зник військовий Новина оновлена 03 листопада 2021, 13:53
У Києві зник військовий

Востаннє чоловіка бачили у військовому госпіталі у Печерському районі столиці

У Києві четвертий день поспіль продовжуються пошуки військовослужбовця Андрія Матющенка, який 30 жовтня вийшов з військового госпіталю, однак додому не дійшов.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Востаннє військовослужбовця Матющенка Андрія Петровича 1992 року народження бачили у військовому госпіталі міста Києва, який знаходиться на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Він вийшов з медзакладу та зник у невідомому напрямку. Про його місцеперебування досі нічого не відомо.

Чоловік був одягнений у чорний костюм Adidas з білими смужками по боках та чорні кросівки. 

Андрій Матющенко зник у Києві
Андрій Матющенко зник у Києві
Військовослужбовця ЗСУ шукають вже чотири дні
Військовослужбовця ЗСУ шукають вже чотири дні

Близькі люди зниклого військовослужбовця Збройних сил Україні просять усіх, хто бачив чоловіка, відгукнутися та зателефонувати за номерами:

  • 0 (96) 961 81 04 – дружина Наталя;
  • 0 (98) 745 17 75 – батько Петро Анатолійович.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чотири доби шукали двох малолітніх дівчаток, які вийшли на прогулянку із собакою і не повернулися. Дітей знайшли цілими та неушкодженими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області троє підлітків втекли з дому і вирушили в ліс назустріч пригодам. Зниклих хлопців знайшли в цілості й неушкодженими в кукурудзяному полі — вони вже обладнали собі схованку.

Теги:
#Київ #Зникнення #Розшук #Військовослужбовець #ЗСУ
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