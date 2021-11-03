Вийшов зі шпиталю і зник: у Києві четвертий день розшукують військовослужбовця ЗСУ (фото)
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Востаннє чоловіка бачили у військовому госпіталі у Печерському районі столиці
У Києві четвертий день поспіль продовжуються пошуки військовослужбовця Андрія Матющенка, який 30 жовтня вийшов з військового госпіталю, однак додому не дійшов.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Востаннє військовослужбовця Матющенка Андрія Петровича 1992 року народження бачили у військовому госпіталі міста Києва, який знаходиться на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Він вийшов з медзакладу та зник у невідомому напрямку. Про його місцеперебування досі нічого не відомо.
Чоловік був одягнений у чорний костюм Adidas з білими смужками по боках та чорні кросівки.
Близькі люди зниклого військовослужбовця Збройних сил Україні просять усіх, хто бачив чоловіка, відгукнутися та зателефонувати за номерами:
- 0 (96) 961 81 04 – дружина Наталя;
- 0 (98) 745 17 75 – батько Петро Анатолійович.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чотири доби шукали двох малолітніх дівчаток, які вийшли на прогулянку із собакою і не повернулися. Дітей знайшли цілими та неушкодженими.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області троє підлітків втекли з дому і вирушили в ліс назустріч пригодам. Зниклих хлопців знайшли в цілості й неушкодженими в кукурудзяному полі — вони вже обладнали собі схованку.
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