Вышел из госпиталя и пропал: в Киеве четвертый день разыскивают военнослужащего ВСУ (фото)

Последний раз мужчину видели в военном госпитале в Печерском районе столицы

В Киеве четвертый день продолжаются поиски военнослужащего Андрея Матющенко, который 30 октября вышел из военного госпиталя, однако домой не дошел.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Последний раз военнослужащего Матющенко Андрея Петровича 1992 года рождения видели в военном госпитале города Киева, который находится на улице Госпитальной в Печерском районе. Он вышел из медучреждения и пропал в неизвестном направлении. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Мужчина был одет в черный костюм Adidas с белыми полосками по бокам и черные кроссовки.

Андрей Матющенко пропал в Киеве

Военнослужащего ВСУ ищут уже четыре дня

Близкие люди пропавшего военнослужащего Вооруженных сил Украины просят всех, кто видел мужчину, откликнуться и позвонить по телефону:

0 (96) 961 81 04 – жена Наталья;

0 (98) 745 17 75 – отец Петр Анатольевич.

Напомним, в Днепропетровской области четыре дня искали двух малолетних девочек, которые вышли на прогулку с собакой и не вернулись. Детей обнаружили целыми и невредимыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области трое подростков скрылись из дома и отправились в лес навстречу происшествиям. Пропавших ребят нашли в сохранности и невредимыми в кукурузном поле — они оборудовали себе тайник.