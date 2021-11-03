Вышел из госпиталя и пропал: в Киеве четвертый день разыскивают военнослужащего ВСУ (фото)
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Последний раз мужчину видели в военном госпитале в Печерском районе столицы
В Киеве четвертый день продолжаются поиски военнослужащего Андрея Матющенко, который 30 октября вышел из военного госпиталя, однако домой не дошел.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Последний раз военнослужащего Матющенко Андрея Петровича 1992 года рождения видели в военном госпитале города Киева, который находится на улице Госпитальной в Печерском районе. Он вышел из медучреждения и пропал в неизвестном направлении. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Мужчина был одет в черный костюм Adidas с белыми полосками по бокам и черные кроссовки.
Близкие люди пропавшего военнослужащего Вооруженных сил Украины просят всех, кто видел мужчину, откликнуться и позвонить по телефону:
- 0 (96) 961 81 04 – жена Наталья;
- 0 (98) 745 17 75 – отец Петр Анатольевич.
Напомним, в Днепропетровской области четыре дня искали двух малолетних девочек, которые вышли на прогулку с собакой и не вернулись. Детей обнаружили целыми и невредимыми.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области трое подростков скрылись из дома и отправились в лес навстречу происшествиям. Пропавших ребят нашли в сохранности и невредимыми в кукурузном поле — они оборудовали себе тайник.
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