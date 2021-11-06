Умер сооснователь Партии регионов Ефим Звягильский

Накануне он попал в реанимацию.

В Киеве в возрасте 88 лет скончался Ефим Звягильский — известный украинский политик родом с Донбасса. Его жизнь унесли последствия коронавируса.

Об этом сообщает "Страна".

Накануне сообщалось, что его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

Ефим Звягильский — один из известных выходцев из Донецка. В советское время возглавлял известную шахту им.Засядько, затем, уже в независимой Украине стал главой горсовета Донецка в 1992.

Спустя всего год — в 1993-1994 годах исполнял обязанности премьера. С 1990 года избирался народным депутатом восемь раз — все созывы Верховной Рады, кроме последнего. Вместе с Николаем Азаровым, Владимиром Рыбаком и Валентином Ландыком был соучредителем "Партии регионов". В последнюю каденцию вошел в фракцию "Оппозиционного блока".

Ранее Звягильский считал глупостью свое решение пойти работать в правительство с поста мэра в Донецке и важным для себя считал умереть в Украине, в Донецке, где он родился.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти руководителя киевского театра Виталия Малахова.