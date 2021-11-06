Рус

Помер співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
115
Юхим Звягільський. Новина оновлена 06 листопада 2021, 13:20
Юхим Звягільський.

Напередодні він потрапив до реанімації.

У Києві у віці 88 років помер Юхим Звягільський – відомий український політик родом із Донбасу. Його життя забрав коронавірус.

Про це повідомляє "Країна".

Напередодні повідомлялося, що його госпіталізували у тяжкому стані до реанімації.

Юхим Звягільський — один із відомих вихідців із Донецька. За радянських часів очолював відому шахту ім. Засядька, потім, уже в незалежній Україні, став головою міськради Донецька у 1992 році.

Через рік — у 1993-1994 роках виконував обов’язки прем’єра. З 1990 року обирався народним депутатом вісім разів — усі скликання Верховної Ради, крім останнього. Разом із Миколою Азаровим, Володимиром Рибаком та Валентином Ландиком був співзасновником "Партії регіонів". В останню каденцію увійшов до фракції "Опозиційного блоку".

Раніше Звягільський вважав дурістю своє рішення піти працювати в уряд з посади мера в Донецьку і важливим для себе вважав померти в Україні, в Донецьку, де він народився.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть керівника київського театру Віталія Малахова.

Теги:
#Помер #Коронавірус #Юхим Звягільський
Скільки треба платити за право жити у великій квартирі чи будинку?
Гроші
Податок на нерухомість в Україні – скільки і кому треба платити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки треба платити за право жити у великій квартирі чи будинку?
Податок на нерухомість в Україні – скільки і кому треба платити
Дата публікації
Категорія
Кінцівка тижня змусила Офіс президента понервувати
Банковій оголосили війну: чого чекати від нових проєктів Авакова та Разумкова
Дата публікації
Категорія
Незнайомці силою зупинили автомобіль, а потім напали на водія та пасажирку
Під Одесою невідомі жорстоко побили депутата із Херсонщини: що відомо (фото)
Дата публікації
Категорія
Юхим Звягільський.
Помер співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко недовго залишався без роботи
Андрій Шевченко очолить клуб із Серії А: що відомо до цього часу