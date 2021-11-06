Помер співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський

Напередодні він потрапив до реанімації.

У Києві у віці 88 років помер Юхим Звягільський – відомий український політик родом із Донбасу. Його життя забрав коронавірус.

Про це повідомляє "Країна".

Напередодні повідомлялося, що його госпіталізували у тяжкому стані до реанімації.

Юхим Звягільський — один із відомих вихідців із Донецька. За радянських часів очолював відому шахту ім. Засядька, потім, уже в незалежній Україні, став головою міськради Донецька у 1992 році.

Через рік — у 1993-1994 роках виконував обов’язки прем’єра. З 1990 року обирався народним депутатом вісім разів — усі скликання Верховної Ради, крім останнього. Разом із Миколою Азаровим, Володимиром Рибаком та Валентином Ландиком був співзасновником "Партії регіонів". В останню каденцію увійшов до фракції "Опозиційного блоку".

Раніше Звягільський вважав дурістю своє рішення піти працювати в уряд з посади мера в Донецьку і важливим для себе вважав померти в Україні, в Донецьку, де він народився.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть керівника київського театру Віталія Малахова.