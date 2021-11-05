Помер керівник київського "Театру на Подолі" Віталій Малахов
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За словами доньки режисера, у нього почалися проблеми зі старою бойовою раною та розвинувся сепсис.
Режисер київського "Театру на Подолі" Віталій Малахов помер на 68-му році життя. Протягом тижня Малахов перебував у реанімації. Помер він 4 листопада.
Про це повідомила його дочка, актриса Даша Малахова на сторінці у Фейсбуку.
"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, рідний мій", — написала актриса, опублікувавши фото батька.
Раніше Малахова повідомляла, що 67-річний режисер потрапив до реанімації. 26 жовтня його госпіталізували до "Феофанії". За словами Даші, чекати на швидку довелося близько п’яти годин.
"Протягом 2 днів ми були між небом та землею. Ніколи ще мені не було так страшно і погано. Про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", — писала дівчина.
За словами Малахової, у режисера почалися проблеми зі старою бойовою раною та розвинувся сепсис.
Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України. 1987 року створив свій театр — Київський драматичний театр на Подолі, яким керував до останнього часу.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що помер знаменитий український письменник Володимир Рутковський.
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