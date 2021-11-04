Чи потрібно завішувати дзеркало, якщо в будинку хтось помер – відповідь церкви

У ПЦУ пояснили, чи потрібно завішувати дзеркала у будинку з небіжчиком.

Часто така сумна подія, як похорон пов’язана з різними забобонами. Одним із них є традиція завішувати дзеркала.

За однією з версій вважається, що небіжчик може повернутися в цей світ. Іншою — душа покійника, яка сприйняла дзеркало як лабіринт, не знайде виходу.

Православна церква України пояснила таку традицію "звичайними забобонами".

"У своєму прагненні подбати про душі померлих близьких український народ вдається до різноманітних обрядів, іноді змішуючи, як кажуть, "грішне із праведним", — зазначили у ПЦУ на сторінці у Фейсбук.

Крім того, такий обряд не має нічого спільного з православною вірою, а просто ґрунтується на "магічних" властивостях дзеркал.

Такі народні традиції, як побажання "земля пухом" і піднесення склянки зі шматком хліба для покійного, є звичайним забобоном, який аж ніяк не корисний душі — ні померлому, ні тому, хто довіряє таким забобонам.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, чому не можна тримати в будинку дзеркало, що тріснуло, а також де краще зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися.

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